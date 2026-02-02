连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30

农历新年将至，又是家家户户团聚、品尝丰盛佳肴的温馨时刻。要说到提供传统粤菜而深受食客欢迎的，不得不提利东集团，集团为迎接马年，旗下多间酒楼，包括利荣轩、利东酒家、港湾宴会厅及利龙轩，联手推出一系列意头十足的贺年美馔，当中$589即可享用的「利东太公金猪孖宝」及$588手工盆菜，绝对是CP值极高之选，让您与家人轻松迎接新春。

利东酒家激抵孖宝优惠 $589叹乳猪+贵妃鸡

利东集团旗下多间酒楼联手推出一系列意头十足的贺年优惠。

一顿圆满的团年饭怎能缺少其他意头菜？利东集团特别呈献「利东太公金猪孖宝」，一次过带来两款宴席经典。鸿运乳猪全体以秘法烤制，外皮酥脆得发出「咔嚓」声响，猪肉嫩滑多汁，肥瘦均称；再配上皮滑肉嫩的「瑶池贵妃鸡」，肉质鲜美，鸡味浓郁，绝对是极致的味觉享受。此外，近年大受欢迎的「新春捞起」亦是必点之选。这道菜式色彩缤纷，集合多种爽口配料，食客一同动筷捞匀，高呼「捞起捞起，风生水起」，在欢笑声中为新一年迎来好运与财富。

$588足料手工盆菜 长者凭乐悠咭再减$30

盆菜象征著「盘满钵满」与团圆，是农历新年不可或缺的主角。利东集团推出的「传统手工盆菜」绝不马虎，严选多达16款优质食材，每一口都是师傅的匠心巧手。盆菜内包含软腍入味的鲍鱼、寓意发财的爽口发菜、鲜甜弹牙的茄汁中虾，还有冬菇、瑶柱、花胶等，各种食材的味道层层交叠，经慢火熬煮后，精华尽锁其中，汤汁浓郁香醇。不论是小家庭还是数代同堂，这盆盛宴都能满足您对传统滋味的所有想像，为新一年的团聚带来最温暖的祝福。长者订购盆菜更可享独家优惠，持乐悠咭购买即减$30，更加划算。

利东集团贺年优惠