大家乐大派优惠！逢星期一必抢$4即减优惠券 1方法激赚$120奖赏

作为香港最具代表性的连锁快餐品牌之一，大家乐早已成为学生、上班族乃至普罗大众的日常餐饮之选。近期，大家乐与电子钱包 PayMe 合作，推出双重震撼优惠。推广活动不仅包括为所有用户而设的周一快闪折扣，更有为PayMe新用户量身订造的丰厚迎新奖赏，让您轻松「食」得更精明！

大家乐快闪优惠 逢星期一必抢$4优惠券

大家乐与电子钱包 PayMe 合作，推出双重震撼优惠。

每逢星期一，总让人感到压力倍增，大家乐与 PayMe 就特别挑选这日送上减压惊喜。在推广期间，所有 PayMe 用户只需于每周一早上登入 PayMe 手机应用程式，即可进入「优惠券」专区，抢领「消费满$40即减$4」的快闪优惠券。无论是想享用一顿丰富的招牌「焗猪扒饭」，还是一碗热腾腾的「鱼蛋米线早餐」，这张优惠券都能让您的美食体验更加划算。优惠数量有限，先到先得，记得设好闹钟，准时开抢！

新用户限定 总值$120奖赏轻松到手

如果您还未成为PayMe的用户，这次的迎新活动绝对是您加入的最佳时机。PayMe特别为新用户准备了总值高达HK$120的大家乐专属迎新奖赏。只需在登记PayMe账户时，于推荐码一栏输入「CDCNEW」，并完成身份验证，即可轻松获取这份大礼。这笔$120的奖赏将在您成功开户后的五个工作天内发送至您的PayMe钱包，让您未来在大家乐用餐时，能享受更多折扣，尽情品尝各式经典美食。

大家乐 x PayMe 优惠详情

第一赏：逢星期一快闪优惠

优惠内容： 于PayMe App领取「消费满$40即减$4」大家乐优惠券

推广日期： 2026年2月1日至4月27日（逢星期一）

参与方式： 推广日于PayMe App内「优惠券」专区领取，每位用户每周一限享一次，数量有限，领完即止。

第二赏：PayMe新用户迎新奖赏

优惠内容： 新用户以推荐码「CDCNEW」登记PayMe，可赚取总值HK$120的大家乐迎新奖赏

推广日期： 2026年2月1日至4月30日

参与方式： 下载并注册PayMe，输入指定推荐码并成功验证身份即可。优惠券将于5个工作天内发放。

条款与细则：

所有优惠均须以PayMe付款方可使用。

优惠受相关条款及细则约束，详情请参阅PayMe应用程式内的说明。

2大连锁快餐优惠 一粥面/大快活

1. 美心MX：港式早餐优惠

美心MX推出全新港式早餐优惠，以$32起的价格提供暖胃的「是日靓粥」配搭全新「酥脆油炸鬼」。顾客还可选择加价升级，只需$3起，即可搭配香煎萝卜糕或港式烧卖等点心，享受一顿丰富而经典的港式早餐，为寒冷的早晨带来温暖。

2. 大快活︰贺年套餐优惠

为迎接马年，大快活推出多款新春限定美食。晚市「富贵迎春二人餐」仅售$138，即可品尝海鲜粉丝煲及菠萝大虾咕噜肉等丰富菜式。下午茶时段则有「新春黄金包」，外脆内软，会员更享折扣。团年饭首选「新春盆菜」，会员价$519起，订购满额再送$200优惠券。

资料来源︰大家乐 Café de Coral、大快活 Fairwood、美心MX (Maxim's MX)