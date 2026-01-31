Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐烧味优惠加推延长！$32叹半斤叉烧 $60有齐叉烧加五指毛桃鸡 

饮食
发布时间：11:38 2026-01-31 HKT

大家乐的「超值家餸有得拣」烧味外卖优惠一向广受欢迎，每次推出定必大排长龙。今次更宣布将延长优惠，让更多顾客能以实惠价钱，为家人加餸。其中最瞩目的「孖宝优惠」，只需$60即可将经典港式烧味与滋润鸡肴带回家，性价比极高，绝对是晚餐的星级选择！

大家乐$60孖宝套餐 蜜汁叉烧配搭原只五指毛桃鸡

大家乐烧味优惠加推！

这次优惠的最大亮点，莫过于仅售$60的「孖宝优惠」。套餐包含两款菜式，分别是「叉烧半斤」及「五指毛桃鸡（半只）」。大家乐的叉烧向来以「新鲜烧制」闻名，其蜜汁叉烧肉质软腍入味，甜度适中，是大人和小朋友都喜爱的佐饭佳品。半斤的份量，足够为两至三人的家庭晚餐增添一份熟悉的港式风味。

套餐的另一主角「五指毛桃鸡」，则是一款充满食疗智慧的客家菜式。五指毛桃并非水果，而是一种带有椰子香气的药材，用其烹煮的鸡只，肉质嫩滑，不油不腻。这款组合将浓郁的烧味与清润的鸡肴完美结合，原价需要$91，现在以接近六五折的价钱发售，非常划算。

单点同样精彩 $32叉烧/$49五指毛桃鸡

除了孖宝套餐，大家乐亦贴心提供单点选项，满足不同家庭的需求。如果只想品尝经典的港式烧味，可以选择以优惠价$32购买「叉烧半斤」（零售价$57），即叫即斩，保证新鲜。对于钟情鸡肴的顾客，则可以$49的超值价，选购「足一斤」的「原只五指毛桃鸡」（零售价$68），份量十足，适合大家庭分享。无论是单点还是组合，都体现了这次推广活动的超值之处。

大家乐烧味优惠

  • 优惠期限： 加推延长至1月31日

  • 适用时段： 下午3时后

优惠详情：

  • 孖宝优惠： 叉烧半斤 + 五指毛桃鸡 (半只免斩) - $60 (零售价$91)

  • 单点叉烧： 叉烧半斤 - $32 (零售价$57)

  • 单点鸡： 五指毛桃鸡 (原只免斩) - $49 (零售价$68)

条款及细则：

  • 此优惠只限外卖。

  • 如需将「孖宝优惠」中的半只鸡斩件，售价为$68。

  • 食品图片仅供参考。

  • 优惠受条款及细则约束，详情可向店员查询。

 

 

2大连锁快餐优惠 一粥面/大快活

1. 美心MX：港式早餐优惠

美心MX推出全新港式早餐优惠，以$32起的价格提供暖胃的「是日靓粥」配搭全新「酥脆油炸鬼」。顾客还可选择加价升级，只需$3起，即可搭配香煎萝卜糕或港式烧卖等点心，享受一顿丰富而经典的港式早餐，为寒冷的早晨带来温暖。

2. 大快活︰贺年套餐优惠

为迎接马年，大快活推出多款新春限定美食。晚市「富贵迎春二人餐」仅售$138，即可品尝海鲜粉丝煲及菠萝大虾咕噜肉等丰富菜式。下午茶时段则有「新春黄金包」，外脆内软，会员更享折扣。团年饭首选「新春盆菜」，会员价$519起，订购满额再送$200优惠券。

 

资料来源︰大家乐 Café de Coral大快活 Fairwood美心MX (Maxim's MX)

