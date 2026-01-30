新年送礼推介｜围村风味蝴蝶酥/国际金奖毡酒/奢华版溏心鲍鱼捞虾籽面 创意贺年礼盒$78起

农历新年将至，在这个讲究「好意头」与团圆的节日，送礼不仅是心意，更是一种品味的展现。以下三大新年送礼推介，从颠覆味蕾的围村风味蝴蝶酥、荣获国际大奖的香港手工毡酒，到星级食府出品的奢华鲍鱼捞面，各有特色。不论是追求文化底蕴、本土情怀，还是极致尊贵的滋味，这些精选礼品都能助您送上一份与别不同且体面过人的新春祝福，为亲朋好友带来满满惊喜。

1. 屏山邓氏父女档新品牌「盆承」：传统围村滋味化身时尚法式贺礼

若想在众多传统礼盒中脱颖而出，由元朗屏山邓氏父女档联手打造的全新时尚品牌「盆承 TANG POON CHOI」绝对是令人惊喜的首选。品牌将拥有八百年历史的屏山围村饮食文化，大胆揉合现代法式烘焙工艺，将传统「盆菜」与「九大簋」的灵魂风味，转化为精致的蝴蝶酥与夹心曲奇，让这份原本只存在于圆桌上的厚重滋味，变身为轻盈时尚的贺年礼盒，话题性与文化底蕴俱备。

首创土鱿与花菇入馔蝴蝶酥

提到蝴蝶酥，大众印象多为甜味，但「盆承」的盆菜风味蝴蝶酥系列却打破了既定框架，为味蕾带来前所未有的冲击。土鱿蝴蝶酥将盆菜中的提鲜灵魂——土鱿（干鱿鱼）经鲜磨处理后融入法式酥皮，入口瞬间咸甜交织，令人一试难忘。

另一款子姜菠萝味蝴蝶酥，则以天然果甜中和子姜的温润辛香，清新解腻。系列设有 3 片装（HK$78）、8 片装（HK$168）及 12 片装（HK$238）等多种规格，丰俭由人，无论是自用尝鲜还是商务送礼都相当体面。

神还原九大簋名菜 芋头鸭与梅子鸭夹心曲奇

除了蝴蝶酥，九大簋夹心曲奇系列同样展现了非凡创意。芋头鸭风味曲奇以手工香脆曲奇包裹著紫色的芋头白朱古力内馅，完美复刻了芋泥与鸭肉融合的浓郁香气，口感丝滑绵密。另一款梅子鸭风味曲奇则将酸甜梅子融入馅料，集酸、甜、咸于一身，生津开胃。曲奇系列备有 2 片装三角礼盒（HK$58）及 10 片装潘朵拉礼盒（HK$258），包装设计摩登，送礼大方。

「盆承 TANG POON CHOI」

K11 Art Mall Pop-up Store

日期： 2026 年 1 月 3 日至 4 月 2 日

时间： 上午 11 时至晚上 9 时

地点： 尖沙咀 K11 Art Mall

地址： 香港屏山元朗屏山屏厦路塘坊村 36 号地下

营业时间： 星期一至日 11:00 - 18:00

社交媒体： Instagram (@tangpoonchoi)

2. 香港制造 N.I.P 无名氏毡酒：必抢「捌亿」麻雀特别版贺岁

拜年送礼除了传统的糖果饼干，一瓶满载香港情怀与世界级荣誉的本地手工烈酒，亦能彰显送礼者的品味与心思。本地毡酒品牌 N.I.P 无名氏今年新春带来充满好意头的「捌亿」麻雀特别版及全新「鸳鸯」口味毡酒，绝对是今个新年最「饮得杯落」的贺岁佳品。

喜气洋洋「捌亿」特别版 金箔入酒体面富有

新春团拜，麻雀耍乐少不了。N.I.P「捌亿」麻雀特别版手工毡酒（HK$680） 正是为此而生。酒标设计灵感源自经典贺岁片《呖咕呖咕新年财》中「心中富有」的一幕，玩味十足。酒液亦极致奢华，揉融了金箔、铁观音、桂花、陈年陈皮与南枣等中式贺岁元素，入口散发著甘甜茶韵与柑橘辛香。摇晃瓶身，金箔飞舞，视觉效果十足。

创新港式风味 「鸳鸯」猫茶毡酒演绎地道情怀

若想寻找独特口味，2026 年新登场的猫茶毡酒第三话 - 「鸳鸯」（HK$598） 是惊喜首选。品牌联乘插画家 Kathy Lam 推出，将港式茶餐厅经典「鸳鸯」神髓完美复刻。以顶级茉莉龙珠、毛峰香片配搭埃塞俄比亚水洗咖啡，让茉莉花香、杏桃甜韵与伯爵茶香在舌尖层层绽放。酒标上形影不离的猫狗拍档，象征著茶与啡的完美融合，适合送给喜欢尝鲜或钟情港式文化的朋友。

N.I.P 无名氏

网上商店： N.I.P 无名氏官方网店 >>按此<<

实体销售点： 香港国际机场 Duty Zero、City'super、崇光百货、HKTVmall、以及大型连锁超市百佳及惠康集团等。

社交媒体： Instagram (@nipdistilling)

3. 黑珍珠一钻食府「唐述」：溏心鲍鱼捞虾籽面极品礼盒

想传统与奢华兼备？位于中环国际金融中心、荣获「黑珍珠一钻」殊荣的中菜食府「唐述 Chinesology」，今年特别推出极具气派的「溏心鲍鱼虾籽面礼盒」，严选顶级南非鲍鱼配搭本地老字号手工虾籽面，将传统粤式「捞面」升华至殿堂级享受，绝对是今个新春馈赠亲友或商务送礼的至臻之选。

南非「金溏鲍皇」配三十六小时慢熬秘制酱汁

礼盒的灵魂在于其用料之上乘。唐述严选来自南非东伦敦至伊利沙伯港纯净海域的珍稀干鲍，该处水质澄澈，鲍鱼以 14 种天然海藻为食，肉质特别柔韧醇厚，被誉为「金溏鲍皇」。为了完美引发鲍鱼的鲜味，厨艺团队采用老鸡、金华火腿、瑶柱、陈年特选花胶及西班牙黑毛猪火腿等矜贵食材，慢火炖煮 36 小时。浓缩后的酱汁胶质丰富，让人回味无穷。

七十年工艺传承 手工虾籽面演绎港式经典

所谓「好马配好鞍」，顶级鲍鱼自然需要绝佳的面条相衬。礼盒中的虾籽面源自拥有逾七十年历史的本地品牌「锦兴粉面食品」。这款手工面条以爽滑弹牙见称，制作过程中混入大量优质虾籽，咸鲜味浓。当「金溏鲍皇」的浓郁鲍汁均匀挂在每一根虾籽面上，再洒上礼盒附送的自家炒制顶级鲜虾籽，鲜味在口腔中层层爆发，完美演绎了香港经典美食文化的精髓。

「唐述」溏心鲍鱼虾籽面礼盒