连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8

农历新年将至，又是吃团年饭或开年饭的重要时刻。作为广受食客欢迎的连锁中菜酒楼，龙宝酒家以其亲民的价格成为许多家庭节日聚餐的热门选择。而龙宝日近宣布旗下多间分店会推出一系列优惠，包括低至$5的盐焗鸡及$20.8烧乳鸽，而且标明「岁晚新春，照常营业，决不加价」，让食客度过一个丰盛又温馨的新春佳节。

龙宝酒家6大分店超值晚市优惠！$5半只盐焗鸡

连锁酒家龙宝酒楼再现「$5鸡」优惠，推出多款晚市特价小菜。

连锁酒楼龙宝酒家旗下分别位于深水埗、葵芳、葵涌、宋皇台、观塘及佐敦的6大分店，由即日起推出多款晚市小菜优惠，最令人惊喜有东江盐焗鸡，将以$10全只及$5半只的破天荒价钱发售，2至5位可享半只、6至10只位享一只，而11位或以上可享2只，绝对是餐桌上性价比最高的加餸之选。

另外，晚市优惠还有镇店之宝「龙宝烧鹅王」，低至优惠价$38可享，皮脆肉香，鹅油丰腴，9位或以上入座可享以$128享用全只。一顿圆满的团年饭怎能缺少寓意「鸿运当头」脆皮乳猪？龙宝酒家特别推出脆皮乳猪优惠，只需$128即可品尝4分1只，最适合2至4人的小家庭。而寒冷冬日最适合叹养颜花胶鸡煲，食客可以优惠价$168换购（原价$228），4至6人适用。

多款小菜激抵价 烧鹅王$38起+$20.8烧乳鸽

除矜贵的鸡煲与经典烧味外，龙宝亦提供多款海鲜及招牌小菜优惠，包括「年年有余」的$88沙巴老虎斑，即叫即蒸，鱼肉鲜甜嫩滑。而皮脆肉嫩的驰名烧乳鸽亦是佐酒佳品，每只仅售$20.8，是许多食客的必点菜式。值得留意是，龙宝酒家宣布于岁晚新春期间会照常营业，而且「决不加价」，让食客于农历新春期间以最抵价钱品尝多款美食。

龙宝酒家优惠详情

分店︰ 深水埗总店︰深水埗元州街280号 葵芳店︰葵义路15号葵芳阁 葵涌恒景店︰荣芳路9号恒景花园商场 宋皇台店︰马头涌道90-98号 观塘店︰开源道68号观塘广场 龙宝宴会厅佐敦恒丰店︰弥敦道216-228号恒丰中心

适用时段︰晚市6pm后

条款及细则：只限堂食，不设外卖及携走；各优惠价食品不可同时享用；沙巴老虎斑于星期五至日公众假期每条需另加$20；需另加13%服务费



2大酒楼优惠 稻香/盈馆

1. 稻香外卖优惠︰买满$50送$10优惠券

稻香酒楼近日推出「外卖狂赏」优惠，顾客只需于外卖专档消费满港币$50，即可获得$10优惠券一张，适用于下次消费，让您尽享美食同时节省更多。稻香提供多元化的外卖选择，从镬气小菜到生猛海鲜，应有尽有。当中，皮脆肉嫩的招牌烧乳鸽是食客的必点之选。此外，稻香亦为上班族提供价格实惠、配搭自由的两餸及三餸饭，满足快速用餐的需求。

2. 盈馆︰$9.8点心优惠

位于旺角的新派酒楼「盈馆」近日推出震撼早市点心优惠，食客可以每款$9.8的价格，无限量任点多款点心。点心选择繁多，包括外脆内软的香煎萝卜糕、多汁弹牙的时菜牛肉球及松软饱满的鸡球大包等。此外，传统的潮州蒸粉果与擂沙煎堆仔等经典点心亦在优惠之列，为食客提供丰富选择。