黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一

位于黄大仙启德花园商场的连锁酒楼富港酒家，向来是街坊们家庭聚会、饮茶食饭的热门选择。富港近日推出多重震撼优惠，无论是早午市、下午茶或晚饭，都能让食客大饱口福，悭得更多。其中，早午茶点心低至$6.8，晚市更享全年免茶芥及加一，绝对是区内最抵食酒楼之一，即睇内文详情！

黄大仙富港酒家饮茶优惠！$6.8叹精选点心+虾饺皇

对于喜欢一盅两件的港人或长者来说，富港酒家的早午茶点心绝对是抵食之选。近日酒家推出「庆祝开业周年大酬宾」优惠，食客可于早茶时段以$6.8的超低价，享用每日精选点心一款。而在紧接的午市时段，同样只需$6.8即可品尝一笼两件的虾饺皇点心，物超所值。

下午茶点心$15.8起 每位免费加送甜品

至于下午茶，亦是个不容错过的叹茶时段。富港酒家全新的下午茶优惠，将多款精致点心划分为$15.8、$18.8及$21.8三个价位，丰俭由人。最吸引人的$15.8点心系列，包括香煎虾米肠、蚝皇鲜竹卷、擂沙煎堆球等。想吃得更丰富，亦可选择$18.8的南乳蒸猪手、潮州珍珠粉果，或是$21.8的北菰棉花鸡及红油炒手等。此外，更令人惊喜的是，下午茶时段每位顾客均可免费获赠甜品一款，为这趟点心之旅划上完美句号。

全年晚市3大免费优惠 免茶芥免加一

至于晚市同样有有惊喜，富港酒家亦推出「全年晚市365日免茶、免芥、免加一」的重磅优惠，意味著无论是何时前来享用晚餐，全单均可豁免茶位费、餐前小食费及传统的加一服务费，变相将折扣直接回馈给消费者。这优惠特别适合家庭及朋友聚餐，节省的费用可让大家在主菜上「加码」，吃得更尽兴。

富港酒家优惠详情

地址：黄大仙彩虹道121号启德花园商场二期1楼101号舖

电话︰2312 2308

营业时间︰逢星期一至日早市6:30am-11:30pm、午市11:31am-1:45pm、下午茶1:46pm-4:30pm、晚市

备注︰优惠逢星期一至日供应，只限堂食

2大连锁酒楼优惠 稻香/盈苑海鲜酒家

1. 稻香︰全新「外卖狂赏」计划

稻香酒楼即日起推出「外卖狂赏」优惠，顾客于指定外卖专档单次消费满$50，即可获赠$10优惠券一张，于下次惠顾时使用，享受更多折扣。稻香的外卖菜单选择丰富，包括镬气十足的家常小菜及海鲜，招牌烧味系列同样不容错过，当中皮脆肉嫩的烧乳鸽更是食客的热门之选。此外，为迎合上班族的需求，餐厅亦提供配搭自由、价格实惠的两餸及三餸饭系列。

2. 盈苑海鲜酒家︰晚市海鲜菜式$68起

土瓜湾盈苑海鲜酒家推出晚市大优惠，海鲜爱好者可以$68的价格，享用约一斤重的清蒸沙巴仔，肉质嫩滑鲜甜；或选择同样售$68的白灼海虾，品尝虾肉的爽口弹牙。若想选择更矜贵的菜式，亦有南非鲍扣玉掌，每位特价$58，炆煮至软腍的鲍鱼与玉掌胶质丰富，口感极佳。优惠同时涵盖多款肉类菜式，其中头抽豉油鸡半只仅售$39。堂剪BB猪外皮香脆，半只售价$198。

资料来源︰香港酒楼关注组