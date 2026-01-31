麦当劳龙虾汤再有新隐藏食法！港人教简单1步「食上瘾」 网民：好似几出色！

麦当劳McDonald's深受港人欢迎，除了麦乐鸡、巨无霸、McGriddles等招牌美食，网络上同时流传一些隐藏版食法，如在麦炸鸡加入茄汁和砂糖变成「韩式炸鸡」，衍生无限创意配搭。最近，有港人在社交平台分享全新麦当劳隐藏食法，在新春限定推出的小龙虾汤中加入一款食物，即可简单变成暖胃又饱肚的主食，更直言「最近食上瘾」，引来不少网民关注，并表示「好似真系几好味」！

麦当劳龙虾汤隐藏食法爆红！港人教简单1步「食上瘾」

最近，有网民在社交平台发文分享麦当劳小龙虾汤的全新食法，更直言「最近食上瘾」，其做法简单，只需购买一份麦当劳小龙虾汤及一个华御结的三文鱼饭团，将饭团放入热汤中，然后简单稍作搅拌，随即可以升级变成「三文鱼龙虾汤饭」，饱肚又暖胃，尤其适合最近微凉的天气。

网民欣赏：好似几出色！

帖文公开后随即引来不少网民留言，有人更表示计划马上试食，「痴x线，我预备好就会试下」；有网民笑言误会是麦当劳的新品，「睇左第一句，心谂原来M记有饭食，仲要系汤饭」、「好似真系几好味」；亦有网民分享类似做法，「其实几正，之前返工会买2个10蚊七仔饭团，返到公司加面豉汤食」、「个汤热啲更好，今日饮个汤微温only」。

有人则认为这个组合价钱偏贵，但估计味道不错，「咁样食都几贵下，但又好似几出色」。麦当劳早前宣布推出一系新春限定美食，其中包括小龙虾汤，以香浓龙虾汤底配上小龙虾及忌廉，单点售价为$20.5，而华御结三文鱼饭团售价为$20。

除了「三文鱼龙虾汤饭」，小龙虾汤还有其他隐藏食法，如有网民会将扭扭薯条浸小龙虾汤，形容是「邪教食法」，亦有人表示「唔系咁食点食？」此外，亦有人建议将牛油粟米加入小龙虾汤，变成「龙虾粟米汤」，有疑似麦当劳员工更在帖文下留言，表示「我间铺都有好多员工咁样食，我都跟埋，真系好好食」。

来源：Threads、麦当劳关注组（香港）

文：LW