告别「MK妹」？港女获封「维多利亚妹」新称号 网民兴奋大赞「高级」 起源竟然系...... 

网络世界瞬息万变，不同地区的女性常被冠上各种称号。近日，香港女性在网上获得了一个响亮的新朵「维多利亚妹」，这个源于一场网络骂战的称号，不但没有引起反感，反而意外地受到了香港女生的热烈欢迎，更有网民兴奋表示：「终于有个比得上樱花妹嘅名」！

港女获封「维多利亚妹」？ 新称号源自台湾追星粉丝

有网民在社交平台Threads上分享，指「港女」最近有了新的称号。据指，此称号最初源于一场网络争论。韩国男团Super Junior在台湾举办演唱会，当地的台湾粉丝及香港粉丝因为应援表现问题，在网上发文互相抨击。有台湾网民在情急之下，本想以「维多利亚妹」一词攻击香港女生，结果却出乎意料。这个称呼非但没有达到预期的攻击效果，反而被香港女生欣然接纳，并迅速在网络社群中传播开来。

网民对新称呼感兴奋 大赞感觉「优雅高级」

对于这个新称号，香港网民反应异常兴奋。有人形容，「维多利亚妹呢个名真系一绝。优雅又串咀、可爱又倔强嘅blueblood（贵族血统）大小姐，成个形象出晒嚟。」不少人认为，相比以往带有负面标签的「MK妹」或「港女」，「维多利亚妹」显得「高级太多」，甚至觉得「终于有个比得上樱花妹嘅名」。有网民笑言，这个称号让她们「即刻由屋村$3嘅蛋挞妹摇身一变，变成Rosewood蛋挞妹」。总结来说，不少网民认为这个称号「真心高级」，「呢个term 搞到依家全部人阿爸都系银行家咁」。

全面接收新称号 港女自制「维多利亚妹」维基/AI图

「维多利亚妹」一词的出现，在网上掀起了一股热潮。香港女生们不仅乐于接受这个新身份，更发挥创意，制作了相关的AI图片、自制「维多利亚妹Wikipedia」等，表现出对这个称号的喜爱与认同。她们认为，这个名字巧妙地与香港地标「维多利亚港」连结，既有代表性，又不失格调。相较于其他地区如「樱花妹」、「泡菜妹」等称呼，香港女生认为「维多利亚妹」更显独特与尊贵，甚至戏称只接受「维港妹」作为简称。



图片及资料来源：Threads

