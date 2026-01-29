大家乐午市限定优惠！$42叹五指毛桃鸡配台式肉燥饭 再送粒粒红豆冰

在繁忙的都市生活中，午餐不仅是为了果腹，更是补充能量、稍作歇息的重要时刻。香港广受欢迎的连锁快餐店大家乐，向来餐点多元化且性价比高，最近更特别推出了一款午市限定的养生之选——「五指毛桃鸡．台式肉燥饭」。现在仅以$42的优惠价，便能享受到这份滋味满载的套餐，还附送一杯清凉解渴的红豆冰，绝对是今夏不容错过的饱肚抵食组合！

大家乐五指毛桃鸡配惹味肉燥饭 双重口感一试难忘

大家乐推出了午市限定优惠——「$42 五指毛桃鸡．台式肉燥饭配红豆冰」。

这次大家乐推出的「五指毛桃鸡．台式肉燥饭」绝对是诚意之作。主菜的五指毛桃鸡，特意选用了近年备受追捧的养生食材「五指毛桃」，这种药食同源的植物素有「广东人参」的美誉，具有健脾补肺、益气利湿的功效。以五指毛桃烹调的鸡件，滋补而不燥热，散发著独特清香。除了养生的鸡件，套餐的另一亮点便是正宗的台式肉燥，淋在热腾腾的白饭上，让人食指大动。

在物价持续上涨的今天，要寻找一份$50以下的优质午餐并不容易。大家乐推出的这款$42套餐，不仅包含了精心烹调的五指毛桃鸡和台式肉燥饭，更贴心地附送一杯经典的红豆冰。在品尝完味道浓郁的主食后，喝上一口冰爽的红豆冰，既能消暑解腻，也为这顿午餐画上完美的句号，性价比十足。

大家乐五指毛桃鸡肉燥饭优惠详情

优惠期限： 即日起，午市时段限定

优惠详情： 五指毛桃鸡．台式肉燥饭附送红豆冰一杯， 优惠价$42

条款及细则： 优惠只限午市时段供应。 各分店供应情况或有不同，详情请向店员查询。 图片只供参考。



2大连锁快餐优惠 一粥面/大快活

1. 一粥面︰快闪优惠$99羊腩煲

一粥面由1月28日至30日限时推出暖胃煲仔菜优惠，原价$198的枝竹羊腩煲，现以半价$99发售。这道菜选用一磅肥瘦均匀的羊腩，配以秘制酱汁焖煮，并附送一份唐生菜，性价比极高。餐厅亦同步推出另一款经典小菜红烧原只猪手，可以$38的优惠价购买，无论是佐饭或加餸，都是实惠的选择。

2. 大快活︰App会员尊享全单8折

连锁快餐集团大快活由即日起至1月30日，其手机App会员可享限时优惠。会员透过App点选各时段的堂食或外卖，结账时全单即享8折。优惠涵盖全日4市的套餐及单点美食，但折扣不适用于购买零售产品、千层花型蛋挞、指定茶市与晚市套餐，以及盆菜和派对美食。

资料来源︰大家乐 Café de Coral、大快活 Fairwood、一粥面