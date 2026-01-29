Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐午市限定优惠！$42叹五指毛桃鸡配台式肉燥饭 再送粒粒红豆冰

饮食
更新时间：13:26 2026-01-29 HKT
发布时间：13:26 2026-01-29 HKT

在繁忙的都市生活中，午餐不仅是为了果腹，更是补充能量、稍作歇息的重要时刻。香港广受欢迎的连锁快餐店大家乐，向来餐点多元化且性价比高，最近更特别推出了一款午市限定的养生之选——「五指毛桃鸡．台式肉燥饭」。现在仅以$42的优惠价，便能享受到这份滋味满载的套餐，还附送一杯清凉解渴的红豆冰，绝对是今夏不容错过的饱肚抵食组合！

大家乐五指毛桃鸡配惹味肉燥饭 双重口感一试难忘

大家乐推出了午市限定优惠——「$42 五指毛桃鸡．台式肉燥饭配红豆冰」。
大家乐推出了午市限定优惠——「$42 五指毛桃鸡．台式肉燥饭配红豆冰」。

这次大家乐推出的「五指毛桃鸡．台式肉燥饭」绝对是诚意之作。主菜的五指毛桃鸡，特意选用了近年备受追捧的养生食材「五指毛桃」，这种药食同源的植物素有「广东人参」的美誉，具有健脾补肺、益气利湿的功效。以五指毛桃烹调的鸡件，滋补而不燥热，散发著独特清香。除了养生的鸡件，套餐的另一亮点便是正宗的台式肉燥，淋在热腾腾的白饭上，让人食指大动。

在物价持续上涨的今天，要寻找一份$50以下的优质午餐并不容易。大家乐推出的这款$42套餐，不仅包含了精心烹调的五指毛桃鸡和台式肉燥饭，更贴心地附送一杯经典的红豆冰。在品尝完味道浓郁的主食后，喝上一口冰爽的红豆冰，既能消暑解腻，也为这顿午餐画上完美的句号，性价比十足。

大家乐五指毛桃鸡肉燥饭优惠详情

  • 优惠期限：即日起，午市时段限定

  • 优惠详情：五指毛桃鸡．台式肉燥饭附送红豆冰一杯，优惠价$42

  • 条款及细则：

    • 优惠只限午市时段供应。

    • 各分店供应情况或有不同，详情请向店员查询。

    • 图片只供参考。

 

2大连锁快餐优惠 一粥面/大快活

1. 一粥面︰快闪优惠$99羊腩煲

一粥面由1月28日至30日限时推出暖胃煲仔菜优惠，原价$198的枝竹羊腩煲，现以半价$99发售。这道菜选用一磅肥瘦均匀的羊腩，配以秘制酱汁焖煮，并附送一份唐生菜，性价比极高。餐厅亦同步推出另一款经典小菜红烧原只猪手，可以$38的优惠价购买，无论是佐饭或加餸，都是实惠的选择。

2. 大快活︰App会员尊享全单8折

连锁快餐集团大快活由即日起至1月30日，其手机App会员可享限时优惠。会员透过App点选各时段的堂食或外卖，结账时全单即享8折。优惠涵盖全日4市的套餐及单点美食，但折扣不适用于购买零售产品、千层花型蛋挞、指定茶市与晚市套餐，以及盆菜和派对美食。

 

资料来源︰大家乐 Café de Coral大快活 Fairwood一粥面

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
21小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
18小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
3小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
19小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
23小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
4小时前
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 下放弃插喉决定被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
5小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
16小时前