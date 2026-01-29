Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇华贺年礼盒限时8折！蛋卷/蝴蝶酥/杏仁条$44起 一连5日门市网店同步

饮食
更新时间：11:58 2026-01-29 HKT
发布时间：11:58 2026-01-29 HKT

农历新年将至，又是与亲朋好友团聚、互赠礼品以表心意的温馨时刻。香港家传户晓的经典品牌「奇华饼家」，一直以其优质的传统礼饼深受大众欢迎，成为许多人新年送礼的不二之选。为迎接新年，奇华饼家特别推出限时贺年优惠，多款人气礼盒低至8折，让您以优惠价钱，将满载祝福的甜蜜滋味送到挚爱手中！

奇华贺年礼盒优惠 蛋卷/蝴蝶酥/凤梨金酥低至$44起

奇华饼家贺年礼盒限时8折优惠，蛋卷、蝴蝶酥、杏仁条等低至$44起。
奇华饼家贺年礼盒限时8折优惠，蛋卷、蝴蝶酥、杏仁条等低至$44起。

新年送礼讲求心意与体面，奇华饼家的贺年礼盒不仅包装精美，其内涵更是满载香港的传统风味，无论是家庭团聚分享，还是拜访亲友，都显得大方得体。这次8折优惠涵盖多款皇牌产品，当中包括奇华的经典之作蛋卷，其金黄酥脆的口感与浓郁的牛油蛋香，充满怀旧风味，是大人和小朋友都无法抗拒的美味。牛油蛋卷礼盒 (18件装) 八折后折实价更低至$44（原价$55），非常划算。

同样备受追捧的还有蝴蝶酥杏仁条；蝴蝶酥的魅力在于其层次分明的酥皮，咬下去松脆可口，面层的焦糖甜而不腻；而杏仁条则在酥皮上铺满香脆杏仁片，增添丰富的坚果香气，是下午茶点或招待客人的精致选择。此外，寓意好运「旺来」的凤梨金酥也是送礼佳品，这款点心结合了台湾风味与港式饼艺，金黄酥香的外皮包裹著甜中带微酸的凤梨果肉，口感软糯，果香四溢。

奇华饼家贺年礼盒8折优惠详情

  • 优惠期限：1月29日至2月2日

  • 优惠内容：多款人气贺年礼盒可享8折优惠，包括蛋卷、蝴蝶酥、杏仁条及凤梨金酥等。

适用范围

条款细则

  • 优惠只适用于指定产品。

  • 礼盒数量有限，售完即止。

  • 图片仅供参考，产品以实物为准。

 

同场加映：佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16

 

 

 

