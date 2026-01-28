港岛海逸君绰酒店星级点心放题！150分钟任食45款点心/烧味/甜品 $121加一位兼送鲜鲍/辽参/燕窝炖奶

坐落于港岛海逸君绰酒店内的知名中菜食府「君绰轩」，以其精致正宗的粤菜及匠心制作的点心闻名，是许多饕客品尝高级中式料理的必然之选。最近，君绰轩推出限时快闪优惠，食客能以第二位仅需HK$121惊喜价格，享受一场长达150分钟的星级点心盛宴。折后两人均分仅需$297，更额外赠送鲍鱼及燕窝等矜贵菜式，绝对是点心爱好者的一大喜讯！

君绰轩点心放题 任选45款即叫即蒸点心+创意美食

这次的放题体验，最吸引人之处莫过于其琳瑯满目的菜单，涵盖超过45款特色点心、烧味及美馔。点心即叫即蒸，确保新鲜热辣。必试的「君绰轩虾饺皇」，皮薄晶莹，包裹著爽弹大虾；「蟹籽烧卖」则肉汁丰腴，鲜味十足。此外，如「蒜香蒸排骨」、「蜜汁叉烧包」及「迷你奶皇包」等经典款式均做得一丝不苟。同时，食客亦可品尝到「香芹鲜菇虾饺」等坊间较少见的创意配搭，满足对传统与创新的双重追求。

除了传统蒸点，一系列香脆可口的煎、炸、焗点心同样不容错过。外层酥化的「叉烧酥」、咸香软糯的「咸水角」、以及金黄诱人的「芝麻虾多士」，每一款都展现出师傅的精湛手艺。当中，「X.O.酱萝卜糕」更是镬气十足，每一口都能尝到萝卜的清甜与X.O.酱的微辣咸香。放题菜单更包括「蜜汁叉烧」、「海蜇青瓜」等精致头盘，以及「银芽豉油皇炒面」、「滑鸡粥」等粥面，选择极为丰富。

尊贵升级！免费获赠鲍鱼辽参及燕窝炖奶

是次优惠最让人惊喜的，是每位惠顾放题的宾客，均可免费获赠一份尊贵礼遇，包括「丰料养生靓汤」、「葡汁焗鲜鲍拼辽参」及「燕窝炖奶」各乙客。嫩滑的鲍鱼与辽参，配上香浓的葡汁，滋味无穷；餐后再来一客滋润养颜的燕窝炖奶，为这场丰盛的点心盛宴画上完美句号。这个免费升级，无疑让本已极高的性价比再度升华，带来酒店级的奢华餐饮享受。