北角$39两餸饭放题！极速加价被「玩烂」？食客目击剩两餸任食 网民惊叹：到底个市有几差

饮食
更新时间：16:56 2026-01-28 HKT
发布时间：16:56 2026-01-28 HKT

香港饮食市场竞争激烈，不少食肆以超低价任食放题吸引食客。北角一间餐厅近日推出任食两餸饭放题，只需$29即可任饮任食几十款小菜，引来不少市民光顾。不过，在爆红短短数日后即加价至$39，有食客到场后更发现供应款式及份量大减，表示仅剩两餸任食，引起网民热议，直指「咁快就玩烂咗」。

北角$29两餸饭放题爆红！极速加价后即被「玩烂」十餸变两餸任食？

北角一间餐厅近日趁新张推出任食两餸饭放题，以$29/位的价格供应几十款惹味小菜、新鲜蔬果、粥粉面饭、甜品、鲜奶，以及冻饮热饮任饮，店家更称是「自助餐大排档价钱，酒店式享受」，并强调是以「蚀本价」供应：「价钱随时上调，冇得提早通知」。有食客分享菜式，表示当时供应咖喱鸡、排骨、皮蛋瘦肉粥、生果等多款菜式，大赞抵食，「虽然嘢食都油，但佢系卖平」，迅速吸引大量食客光顾。

数日后，店家调整价格至$39，有食客于中午时段前往，于12时20分被告知「截左龙唔俾入」，并发现当时仅剩咖喱鸡、炒蛋、橙及「疑似星洲米」等少数菜式，无奈指：「影完相就走人。」

网民直指「围唔到皮」：到底个市有几差

对此引起网民热议：「十餸变两餸任食？」、「咁快就玩烂咗」、「剩番咁少任食，$39我就唔食啰！」、「入到去乜都无得食」、「好似打仗咁」、「一想像全场几廿人齐齐涌去丧抢两味餸就咩胃口都冇」、「呢啲咁嘅优惠嘢，一定争崩头，我就唔会去。」、「菜式唔算吸引，但系价钱真系平，食唔食要视乎个人喜好」

来源：Faceook群组@香港两餸饭关注组

文：M

