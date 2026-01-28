Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田万怡酒店自助晚餐买1送1！第3位$111叹到 任食生蚝/鳕蟹脚+每位送龙虾

饮食
更新时间：10:15 2026-01-28 HKT
发布时间：10:15 2026-01-28 HKT

香港沙田万怡酒店MoMo Café自助餐融合中西美食，最近更推出粤菜主题自助餐，精心呈现地道粤菜与国际美食，今日（1月28日）中午12时起经旅游Klook平台预订，可享有买1送1优惠，第3位客人更只需加$111，人均$332起任食即开法国生蚝、鳕蟹脚、香煎鸭肝及花胶螺头炖鸡汤等，每位成人入座再送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只，即睇预订详情！

沙田万怡酒店自助晚餐 任食即开生蚝/鳕蟹脚/香煎鸭肝

香港沙田万怡酒店MoMo Café推出「悦」馔广东荟萃自助餐，汇聚粤菜精髓，供应融合传统与创意的菜式，涵盖矜贵海鲜、精选肉类及滋补佳肴。餐厅海鲜区无限供应新鲜法国生蚝、鳕蟹脚、面包蟹、纽西兰青口等，满足海鲜爱好者的期待；热食区则有滋补养颜花胶螺头炖鸡汤，适合冬季养生，以及蜜饯金蚝、潮式半煎煮盲𫚧柳、即切烧味等粤菜经典美食。由即日起至1月31日，每位成人入座再送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只。

自助餐时供应多款即点即叫的肉类，包括烤南澳洲36° MB2金奖牛肩胛肉、烤澳洲谷饲100天有骨牛肉眼、香煎鸭肝配菠萝及糖醋汁、蚝皇鲍鱼配鹅掌等，还有多款新鲜日式刺身，如三文鱼、红虾、带子、八爪鱼等。甜品选择方面，除了有自制豆腐花、即制梳乎里班戟、即制燕窝炖蛋，亦可任食Movenpick雪糕。

沙田万怡酒店MoMo Café自助餐买1送1！第3位$111【>>预订按此<< 】

香港沙田万怡酒店MoMo Café推出自助晚餐优惠，由2026年1月28日中午12时起至2月3日经Klook平台预订，即可享买1送1优惠，三位只需$997（人均$332，原价$2,435），适用日期由2026年1月29日至3月31日。

沙田万怡酒店MoMo Café快闪优惠

  • 开售日期：2026年1月28日中午12:00起至2月3日
  • 适用日期：2026年1月29日至3月31日
  • 预订：>>按此<<

同场加映：朗廷酒店自助晚餐买1送1！任食生蚝/龙虾人均$473起 叹金汤鲍鱼花胶/煎鸭肝

