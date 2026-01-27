​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘

Pizza-BOX全线结业｜近年香港餐饮市场举步维艰，不少连锁品牌都面临经营挑战，甚至结业离场。本地连锁薄饼品牌「Pizza-BOX」近日亦被发现全线结业，其位于观塘的最后一间分店已于2026年1月结束营业，为这个经营了23年的品牌正式画上句号，不少网民纷纷表示惋惜。

Pizza-BOX观塘最后分店结业！官网停止运作

有网民发现，「Pizza-BOX」位于观塘的最后分店已结束营业，官方网站亦无法运作，电话无人接听，引发大众对其营运状况的关注。该品牌前身为80年代登陆香港的美国品牌「Domino's Pizza」，至2003年因特许经营权合约结束而改名为「Pizza-BOX」。品牌高峰期时，曾在全港拥有多达14间分店，近年却逐渐减少。

「Pizza-BOX」的结业并非一朝一夕。早于2025年9月，其位于富宁花园、经营长达35年（连同Domino's Pizza时期）的分店已告结业。随后在同年11月，屹立火炭区至少25年的分店亦结束营业，当时更被报道拖欠至少6名员工约10多万元的薪金。根据网民的描述，品牌在结业前仍不断推出如「买一送一」的优惠，但似乎未能挽回劣势。随著观塘最后分店的关闭，这个陪伴港人多年的品牌终成历史。

前身为「Domino's Pizza」 网民：执咗好可惜

「Pizza-BOX」结业的消息传出后，引起网民热烈讨论，大部分人都感到非常可惜。有忠实顾客表示：「我叫亲pizza 九成都系叫Pizza-BOX，竟然执咗，佢个芝腿多士真系好好食」、「以后冇得食喇」、「Pizza-BOX价钱合理又好食，执咗觉得好可惜」、「真系有啲唏嘘」。

亦有网民称赞其性价比高：「Pizza-BOX平到爆」、「$138大批加$20多一个都做唔掂」、「佢真系好抵食！抵食过PHD」。不少人认为，市场竞争是其结业主因：「Pizza Hut抢客抢到好犀利。Pizza-BOX唔想执笠都好难。」字里行间充满了对一个时代的怀念与唏嘘。