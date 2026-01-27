Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘

饮食
更新时间：12:06 2026-01-27 HKT
发布时间：12:06 2026-01-27 HKT

Pizza-BOX全线结业｜近年香港餐饮市场举步维艰，不少连锁品牌都面临经营挑战，甚至结业离场。本地连锁薄饼品牌「Pizza-BOX」近日亦被发现全线结业，其位于观塘的最后一间分店已于2026年1月结束营业，为这个经营了23年的品牌正式画上句号，不少网民纷纷表示惋惜。

Pizza-BOX观塘最后分店结业！官网停止运作 

有网民发现，「Pizza-BOX」位于观塘的最后分店已结束营业，官方网站亦无法运作，电话无人接听，引发大众对其营运状况的关注。该品牌前身为80年代登陆香港的美国品牌「Domino's Pizza」，至2003年因特许经营权合约结束而改名为「Pizza-BOX」。品牌高峰期时，曾在全港拥有多达14间分店，近年却逐渐减少。

「Pizza-BOX」的结业并非一朝一夕。早于2025年9月，其位于富宁花园、经营长达35年（连同Domino's Pizza时期）的分店已告结业。随后在同年11月，屹立火炭区至少25年的分店亦结束营业，当时更被报道拖欠至少6名员工约10多万元的薪金。根据网民的描述，品牌在结业前仍不断推出如「买一送一」的优惠，但似乎未能挽回劣势。随著观塘最后分店的关闭，这个陪伴港人多年的品牌终成历史。

前身为「Domino's Pizza」 网民：执咗好可惜

「Pizza-BOX」结业的消息传出后，引起网民热烈讨论，大部分人都感到非常可惜。有忠实顾客表示：「我叫亲pizza 九成都系叫Pizza-BOX，竟然执咗，佢个芝腿多士真系好好食」、「以后冇得食喇」、「Pizza-BOX价钱合理又好食，执咗觉得好可惜」、「真系有啲唏嘘」。

亦有网民称赞其性价比高：「Pizza-BOX平到爆」、「$138大批加$20多一个都做唔掂」、「佢真系好抵食！抵食过PHD」。不少人认为，市场竞争是其结业主因：「Pizza Hut抢客抢到好犀利。Pizza-BOX唔想执笠都好难。」字里行间充满了对一个时代的怀念与唏嘘。



同场加映：大快活旗下台湾菜「一碗肉燥」全线结业！全盛期拥4店 网民叹：生意难做，个个北上

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
4小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
4小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
「情迷周润发」金像影后面容大变 76岁庆生面色惨白难以认出 曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
4小时前
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
曾国衞免职｜任内两场立法会选举录逾3成投票率 被美国制裁称「一点感觉也没有」
政情
4小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
男子腹泻一年照大肠镜揭「元凶」是保温杯  6种饮品不宜盛载/只用清水冲洗大错特错
食用安全
2026-01-26 12:57 HKT
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
17小时前
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
19小时前