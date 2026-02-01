铜锣湾泰菜新贵！前赌王御厨坐镇Soi Thong铜巷 $68起叹正宗古法船面

铜锣湾美食林立，近日又再添一间备受瞩目的泰式餐厅！全新泰国街头风味餐厅「Soi Thong 铜巷」上月开幕，由前澳门新葡京酒店的星级泰菜主厨Chomchuen Pornphen主理，将米芝莲级数的厨艺带到街头。餐厅主打多款正宗泰北美食，其中每日慢熬6小时的「泰北古法船面」，汤底浓郁，层次丰富，誓要以最地道的滋味冲击食客的味蕾。

铜锣湾泰菜Soi Thong铜巷 前赌王掌勺重现泰菜灵魂

「Soi Thong 铜巷」的灵魂人物，无疑是拥有超过30年经验的总厨Chomchuen Pornphen。她曾于澳门新葡京酒店掌舵泰菜长达19年，厨艺足迹遍及高级食府，更曾是已故赌王何鸿燊先生的专属主厨。Chomchuen主厨抱持著传承手艺的热诚，毅然从高级酒店走入铜锣湾街头，坚持所有酱料、汤底均亲力亲为，每日花上数小时手工制作，务求将最纯正、细腻的泰式风味呈现。这种由星级酒店厨房延伸至街头小店的匠人精神，让每一道菜式都充满了温度与灵魂。

$68叹古法船面！必试每日鲜制浓郁汤底/秘制咖哩

来到Soi Thong，绝对不能错过两大招牌面食。「泰北古法船面」的汤底是精髓所在，以牛骨等16种材料每日熬煮长达6小时，汤色深邃，香气醇厚。搭配以罗望子、椰糖和干辣椒熬制的秘制辣汁，酸、甜、辣味层次分明，有别于坊间只得单一辣味的船面。食客可选猪肉、牛肉甚至A4和牛，午市套餐仅由$68起，性价比极高。

另一款「泰北咖哩汤面（$98起）」同样出色，主厨拒用现成咖喱膏，每日以南姜、香茅等新鲜香料手炒，更独家加入椰青碎，令咖哩汁清甜细腻，椰香满溢。配上每日现炸的香脆烧肉，或是油花甘香的A4和牛，浓郁的咖哩与甘香的肉感完美交融，每一口都是享受。

细味精致街头小食 手打虾饼与秘制甜品显功架

除了招牌面食，餐厅的多款佐酒小食和经典菜式同样出色。「泰式手打虾饼（午市套餐加配$24）」混合鲜虾、墨鱼及虾米手打而成，外脆内弹，鲜味十足；「泰式地道串烧(午市套餐加配$24）」配上以新鲜大辣椒、番茄等调制的泰北沙嗲酱，口感清爽微酸，更能突显肉香。其他如胶质丰盈的「泰式猪手饭」、清新爽口的「泰式柚子虾沙律」和鲜甜弹牙的「泰式腌生虾」都是必试之选。

饭后甜品及饮品亦见心思，每日新鲜制作的「斑斓千层糕」软糯香甜，「椰汁糕」则静置焗过夜，口感格外香滑，为这场泰味盛宴画上完美句号。

Soi Thong (铜巷)