铜锣湾Mr. Steak自助餐优惠加码！成人买一送一低至$280/位+长者半价叹回本海鲜盛宴

计划与家中长辈共享一顿丰盛自助餐？位于铜锣湾世贸中心的Mr. Steak a la minute，向来以琳瑯满目的新鲜海产、日本和牛和矜贵食材挂帅，成为家庭聚餐的热门地点。近日，Mr. Steak推出独家快闪优惠，除了人均低至$280的「买一送一」推广，更特别为长者提供半价优惠，绝对是孝敬父母及祖父母的绝佳机会。

铜锣湾Mr. Steak自助餐成人买一送一 再加一位长者即享半价

为了让更多家庭能共享天伦之乐，Mr. Steak推出专为长者设计的贴心优惠。在推广期间，食客可选择「成人买一送一」，另加一位「长者半价」的方案，非常适合子女陪同父母的三人家庭。此外，亦有「一位成人享6折，同行长者半价」的二人优惠，让您能轻松地与家中长辈撑台脚，享受一顿无拘无束的丰盛晚餐。

环球海鲜盛宴：即开生蚝与和牛任君选择

Mr. Steak a la minute的自助餐体验，从来不会让人失望。午市时段，您可以品尝到肉质饱满的雪花蟹脚、弹牙翡翠螺，以及由专人即席切割、肉香四溢的美国烧牛肉。而周末及公众假期更会升级，加设即开生蚝、养生炖汤及Haagen-Dazs雪糕，性价比极高。

晚市的菜式则更显奢华，是犒赏自己与家人的不二之选。除了午市的丰富菜式，晚市更源源不绝供应肥美甘香的即开生蚝。和牛爱好者更可在此尽情享受铁板和牛、火炙和牛寿司等特色美食。若想体验极致奢华，不妨选择包含龙虾盛宴的自助晚餐，为您的家庭聚餐增添一份尊贵。

1 月 27 日 12：00 开抢！Mr. Steak a la minute自助餐买一送一优惠详情 (>>按此预订<<)

优惠预订期： 2026年1月27日中午12:00至2月2日晚上23:59

适用餐饮期： 2026年1月28日至2月28日

餐厅地址： 铜锣湾告士打道280号世贸中心6楼

长者半价优惠方案 (自助晚餐 17:00 - 19:00)：

【成人买一送一｜加1位长者半价】 星期一至五：$840/3位 (人均$280) 星期六、日及公众假期：$915/3位 (人均$305)

【1位成人6折｜加1位长者半价】 星期一至五：$616/2位 (人均$308) 星期六、日及公众假期：$671/2位 (人均$335.5)



其他精选优惠：

「环球海鲜、美国烧牛肉、雪花蟹脚」自助午餐 (12:00 - 14:30) 星期一至五：$410/2位 (人均$205)

「日本和牛、雪花蟹脚、生蚝、龙虾盛宴」自助晚餐 (19:30 - 22:00) 星期一至四：$670/2位 (人均$335)



