红磡海逸君绰酒店海云天优惠！片皮鸭+点心放题低至$188 食足240分钟 每位加送红烧鲍翅/焗蟹盖

位于红磡海旁的5星级九龙海逸君绰酒店，以壮丽的维港景致及卓越的餐饮服务备受赞誉。酒店中菜厅「海云天」最近与旅游平台KKday联乘推出极吸引的快闪优惠，让食客以32折起的价钱，在无敌海景相伴下叹无限时片皮鸭点心任食放题。午市每位低至$188，即可尽享逾40款美食，更额外送3款矜贵菜式，情人节及农历新年均适用，性价比极高，绝对是美食爱好者不容错过的体验。

【KKday 快闪｜低至 32 折】九龙海逸君绰酒店海云天｜无限时片皮鸭点心任食放题

海逸君绰酒店海云天片皮鸭放题$188起！无限时任食点心 加送红烧鲍翅/焗蟹盖

这次由九龙海逸君绰酒店海云天推出的无限时片皮鸭点心任食放题，菜单选择丰富，主角无疑是即叫即切的京式片皮鸭，师傅将鸭烤至外皮金黄香脆，片下的鸭皮连同嫩滑的鸭肉，搭配青瓜、京葱和甜面酱，再以薄饼包裹，齿颊留香。除片皮鸭外，放题还包括乳山生蚝、传统点心原只鲜虾饺、蟹籽烧卖皇等。

此外，还有麻辣鱼皮、手撕鸡、芝麻海带等开胃凉菜；特式小菜如潮州卤水、各式串烧、白灼虾、去骨海南鸡、贵妃鸡、老坛酸菜鱼、吉列炸鱼柳、鲍鱼伴饭等；甜品就有姜汁糕、枣皇糕及金丝脆麻花等。餐厅更为每位食客额外赠送3款菜式，包括红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖及柚子黑毛叉烧皇，让这次美食体验更添奢华。

优惠价︰成人$188/位，儿童（身高介于 90 至 120cm 之间）$99/位（原价$596/位，大小同价）

适用时间︰星期一至日11am-3pm（最后下单时间2:30pm）

备注︰每位赠送红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖、柚子黑毛叉烧皇一客；两位起；儿童价不设供应3款尊贵头盆

【KKday 快闪｜晚市低至 4 折｜$238/位】片皮鸭点心任食无限时放题｜最长食足 240 分钟｜任叫 45 款美食饮品>>按此预订<<

优惠价︰平日星期一至五（假期除外）成人$238/位、星期六、日及公众假期成人$288/位；星期一至日儿童（身高介于 90 至 120cm 之间）$99/位（原价$596/位，大小同价）

适用时间︰星期一至日6pm - 10pm （最后下单时间9:30pm）

备注︰每位赠送红烧鲍翅、黄金千丝焗蟹盖、柚子黑毛叉烧皇一客；两位起；儿童价不设供应3款尊贵头盆

