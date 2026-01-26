Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

筲箕湾逾30年老店「金城‧渔」1.31结业 招牌龙趸炒河/焗猪扒饭成绝响 网民哭别：点解咁突然？

饮食
更新时间：16:02 2026-01-26 HKT
发布时间：16:02 2026-01-26 HKT

屹立筲箕湾逾30年的老牌茶餐厅「金城‧渔」日前突然于官方社交平台专页宣布结业消息，最后营业日期为1月31日，其招牌龙趸炒河及焗猪扒饭势成绝响。不少街坊及网民感到事出突然，留言表示不舍：「由细食到大，睇住我成长。」详情即看下文！

筲箕湾老店「金城‧渔」宣布结业 两代人经营逾30年 

位于筲箕湾东大街的老牌茶餐厅「金城‧渔」至今经营逾30年，日前餐厅在其社交平台专页投下「震撼弹」，突发宣布将于1月31日结业，并谓「这是一个艰难的决定」。在结业告示中，老板指「从开业至今，我们在这里留下了许多美好的回忆。感谢每一位曾走进店里、给予我们鼓励的你」，形容「旅程即将划下句点」，但会将「这份情谊」铭记在心。

老牌茶餐厅「金城‧渔」早于1992年由老板珍姐创立，当时名为「金城」，因其水上人背景，多年来坚持使用新鲜龙趸入馔，并亲自在店内「开鱼」，其招牌龙趸炒河更为「金城」打响名堂，曾被食家唯灵点名力赞。而餐厅另一招牌为「厚切猪扒芝士焗饭」同样深受网民欢迎，成为「香港焗猪扒饭关注组」常客。其后「金城」由珍姐儿子接棒，于2021年迁往现址后由「金城」改名为「金城‧渔」，并加入不少新颖菜式。

结业消息震撼街坊 网民「点解咁突然？」

「金城‧渔」的结业消息震撼街坊及网民，不少人都感到突然表示不舍，「点解咁突然呀又少一个早餐点」、「好挂住你哋嘅龙趸炒河」、「最好食焗猪扒饭」、「太突然，好唔舍得」，亦有街坊表示「金城真系由细食到大，陪住我成长」、「好多年前喺我饭堂」。

文：TF

资料及图片来源：金城 • 渔facebook餐厅食后推介@facebook香港焗猪扒饭关注组@facebook、小红书

