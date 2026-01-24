连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158

深受港人喜爱的泰国大型连锁超市 Big C，向来是搜罗泰国零食、杂货和伴手礼的热点。为迎接新春佳节，香港 Big C 特别推出新年购物优惠，让顾客在办年货的同时，能享受多重惊喜。这次的推广活动以阶梯式满额赠品为卖点，消费越高，礼品价值越丰富，最高可免费获赠价值$158的豪华礼品组合，绝对不容错过！

Big C超市优惠 买满$88即送泰国香米/人气零食

新年办年货无需花费太多，只要在Big C消费满$88，即可从两款价值超过$21.8的赠品中任选其一。选择A组合非常实用，包含「金稻特级茉莉香米」，以及一支OKF有气饮品，其清爽的气泡口感，不论是西瓜、乳酸还是牛奶味，都能为节日大餐解渴消滞。而选择B组合则适合喜欢香口零食和啤酒的消费者，内有近年人气极高的「TASTO原味咸蛋薯片」，咸蛋黄的咸香与薯片的酥脆完美结合，再配上一罐「泰象浓缩咖啡拉格啤酒」，带来独特的味觉享受。

消费升级至$188/$388 即送林真香/红白酒

若消费金额达到$188，赠品组合将会再度升级，获赠总值$57的精选食品。当中包括HPP意粉、近期大热的「KORENO韩式蚬贝海带面」，其汤底充满鲜美的蚬贝与海带风味，面条Q弹爽滑。此外，组合中还有一支「COCO LOVE 100%椰子水」，成份纯天然，清甜解渴，最适合在享用热气食物后饮用。

而本次优惠的最大亮点，莫过于消费满$388的赠品，价值高达$158！这个豪华组合包含三款星级产品，首先是泰国必买的经典零食「林真香猪肉松条」。其次是来自智利的EL ROSAL红酒或白酒，不论是搭配丰盛的年菜，或是与亲友小酌，都非常合适。最后还有讨论度极高的「Mag Mag还魂梅」，酸甜中带点微辣，梅肉厚实无核，独特的风味让人一试难忘。

Big C 新年优惠

优惠期限： 即日起至2月3日

门市地址 >>按此<<

优惠内容：

买满$88 （赠送礼品价值$21.8起）： 选择 A：金稻特级茉莉香米 1 公斤 1 包 + OKF 有气饮品 355 毫升 1 支 选择 B：TASTO 原味咸蛋薯片 50 克 1 包 + 泰象浓缩咖啡拉格啤酒 490 毫升 1 罐

买满$188 （赠送礼品价值$57）： HPP 意粉 1 包 KORENO 韩式蚬贝海带面 102 克 x5 包装 1 袋 COCO LOVE 100% 椰子水 1 支

买满$388 （赠送礼品价值$158）： 林真香猪肉松条 100 克 1 包 智利 EL ROSAL 赤霞珠红酒 / 长相思白酒 750 毫升 1 支 (二选一) Mag Mag 还魂梅 186 克 1 包



条款及细则：