Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158

饮食
更新时间：19:42 2026-01-24 HKT
发布时间：19:42 2026-01-24 HKT

深受港人喜爱的泰国大型连锁超市 Big C，向来是搜罗泰国零食、杂货和伴手礼的热点。为迎接新春佳节，香港 Big C 特别推出新年购物优惠，让顾客在办年货的同时，能享受多重惊喜。这次的推广活动以阶梯式满额赠品为卖点，消费越高，礼品价值越丰富，最高可免费获赠价值$158的豪华礼品组合，绝对不容错过！

Big C超市优惠 买满$88即送泰国香米/人气零食

新年办年货无需花费太多，只要在Big C消费满$88，即可从两款价值超过$21.8的赠品中任选其一。选择A组合非常实用，包含「金稻特级茉莉香米」，以及一支OKF有气饮品，其清爽的气泡口感，不论是西瓜、乳酸还是牛奶味，都能为节日大餐解渴消滞。而选择B组合则适合喜欢香口零食和啤酒的消费者，内有近年人气极高的「TASTO原味咸蛋薯片」，咸蛋黄的咸香与薯片的酥脆完美结合，再配上一罐「泰象浓缩咖啡拉格啤酒」，带来独特的味觉享受。

消费升级至$188/$388 即送林真香/红白酒

若消费金额达到$188，赠品组合将会再度升级，获赠总值$57的精选食品。当中包括HPP意粉、近期大热的「KORENO韩式蚬贝海带面」，其汤底充满鲜美的蚬贝与海带风味，面条Q弹爽滑。此外，组合中还有一支「COCO LOVE 100%椰子水」，成份纯天然，清甜解渴，最适合在享用热气食物后饮用。

而本次优惠的最大亮点，莫过于消费满$388的赠品，价值高达$158！这个豪华组合包含三款星级产品，首先是泰国必买的经典零食「林真香猪肉松条」。其次是来自智利的EL ROSAL红酒或白酒，不论是搭配丰盛的年菜，或是与亲友小酌，都非常合适。最后还有讨论度极高的「Mag Mag还魂梅」，酸甜中带点微辣，梅肉厚实无核，独特的风味让人一试难忘。

Big C 新年优惠

  • 优惠期限：即日起至2月3日

  • 门市地址 >>按此<<

优惠内容：

  • 买满$88（赠送礼品价值$21.8起）：

    • 选择 A：金稻特级茉莉香米 1 公斤 1 包 + OKF 有气饮品 355 毫升 1 支

    • 选择 B：TASTO 原味咸蛋薯片 50 克 1 包 + 泰象浓缩咖啡拉格啤酒 490 毫升 1 罐

  • 买满$188（赠送礼品价值$57）：

    • HPP 意粉 1 包

    • KORENO 韩式蚬贝海带面 102 克 x5 包装 1 袋

    • COCO LOVE 100% 椰子水 1 支

  • 买满$388（赠送礼品价值$158）：

    • 林真香猪肉松条 100 克 1 包

    • 智利 EL ROSAL 赤霞珠红酒 / 长相思白酒 750 毫升 1 支 (二选一)

    • Mag Mag 还魂梅 186 克 1 包

条款及细则：

  • 赠品数量有限，送完即止。

  • 如遇赠品缺货，将以同等价值的货品代替。

  • 所有商品价格如有变动，恕不另行通知，一切以门市标价为准。

 

同场加映：AEON限时放题优惠！$110任装塔斯曼尼亚车厘子 只限1时段

 

 

 

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立，涉严重违纪违法被查。
01:10
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立 涉严重违纪违法被查
即时中国
4小时前
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
2026-01-23 17:25 HKT
凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
凿穿楼板网红装修师傅身份曝光 记者查询咁回应 事发影片流出嚣张爆粗：「楼上点做关你Ｘ事！」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
「失婚金像影后」洗尽铅华担梯务农  惊人状态曝光被质疑曾做医美  情路坎坷单身多年
影视圈
3小时前
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
时事热话
2026-01-23 17:13 HKT
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
14小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
前TVB移英失败小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音吓窒创低点 低胸造型遭网民狠批：条裙好惨
前TVB移英失败小花出「胸」不利？夜店唱歌魔音吓窒创低点 低胸造型遭网民狠批：条裙好惨
影视圈
5小时前