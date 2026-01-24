Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳推 My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！1方法入手兼享$40美食礼券 即睇换购攻略

饮食
更新时间：12:29 2026-01-24 HKT
发布时间：12:29 2026-01-24 HKT

麦当劳My Melody ＆ Kuromi 水晶麻雀｜麦当劳又有惊喜！这次与Sanrio的梦幻组合——人气高企的My Melody与Kuromi携手合作，在新春为粉丝们献上一份别出心裁的贺年大礼。隆重宣布推出极具收藏价值的「My Melody & Kuromi 麦当劳迷你水晶麻雀」，只需透过麦当劳App以100积分加$468即可换购，更额外附送$40美食礼券，绝对是今个新春最瞩目的必储潮物！

麦当劳My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀！粉丝必储超萌设计

 

这次推出的限量版「My Melody & Kuromi 麦当劳迷你水晶麻雀」不仅仅是一副麻雀，设计更是相当精致。整个麻雀套装收纳在一个印有My Melody和Kuromi可爱肖像的专属麻雀箱内，设计轻巧且方便携带及收藏，随时随地都能与亲朋好友「麦麦开枱」。

麻雀的设计细节更是充满巧思，将麦当劳的经典元素与Sanrio角色的萌趣特质完美融合。传统的「索子」牌变成了沾满茄汁的黄金薯条，玩味十足；「花牌」上则分别印有My Melody配搭著巨无霸、新地、薯条及经典纸袋的图案；而型格的Kuromi则与薯饼、猪柳蛋汉堡及饮品一同登场。更值得留意的是，「一筒」和「万子」牌上还悄悄挂上了Kuromi标志性的蝴蝶结，处处都是惊喜。整副麻雀还会附上骰子及风庄等精美配件，无论是Sanrio的忠实粉丝还是麻雀爱好者，都必定会爱不释手。

麦当劳My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀换购详情及懒人包

想将这套可爱又别致的水晶麻雀带回家，方法非常简单。顾客只需透过麦当劳App即可轻松预订：

  • 换购日期：
    2026年1月26日（星期五）上午11时起开始

  • 换购方法：
    顾客需透过麦当劳App登入指定网站，以100分会员积分及$468港元即可换购。

  • 优惠内容：
    成功换购即可获得「My Melody & Kuromi 麦当劳迷你水晶麻雀」一套，并额外获赠2张$20麦当劳美食礼券（总值$40）。

  • 订购限制：
    每位麦当劳App会员最多只可订购2套，数量有限，售完即止。

  • 取货方式：
    顾客需于订购时选定取货餐厅，并在成功订购后的14天内，亲身到已选取的指定餐厅出示确认电邮及App内的会员二维码领取。全港共有40间指定餐厅可供选择，遍布港九新界。

  • 注意事项：
    此为限量推广活动，先到先得。货品一经出售，恕不设退款或更换。如有任何争议，MHK Restaurants Limited将保留最终决定权。

 

同场加映：麦当劳限时优惠$1大可乐！招财福堡系列减$3 4至6道菜减最多$8 全部送Melody & Kuromi挥春

 

 

 

 

