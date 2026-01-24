麦当劳推 My Melody & Kuromi 迷你水晶麻雀！1方法入手兼享$40美食礼券 即睇换购攻略

麦当劳My Melody ＆ Kuromi 水晶麻雀｜麦当劳又有惊喜！这次与Sanrio的梦幻组合——人气高企的My Melody与Kuromi携手合作，在新春为粉丝们献上一份别出心裁的贺年大礼。隆重宣布推出极具收藏价值的「My Melody & Kuromi 麦当劳迷你水晶麻雀」，只需透过麦当劳App以100积分加$468即可换购，更额外附送$40美食礼券，绝对是今个新春最瞩目的必储潮物！

麦当劳My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀！粉丝必储超萌设计

这次推出的限量版「My Melody & Kuromi 麦当劳迷你水晶麻雀」不仅仅是一副麻雀，设计更是相当精致。整个麻雀套装收纳在一个印有My Melody和Kuromi可爱肖像的专属麻雀箱内，设计轻巧且方便携带及收藏，随时随地都能与亲朋好友「麦麦开枱」。

麻雀的设计细节更是充满巧思，将麦当劳的经典元素与Sanrio角色的萌趣特质完美融合。传统的「索子」牌变成了沾满茄汁的黄金薯条，玩味十足；「花牌」上则分别印有My Melody配搭著巨无霸、新地、薯条及经典纸袋的图案；而型格的Kuromi则与薯饼、猪柳蛋汉堡及饮品一同登场。更值得留意的是，「一筒」和「万子」牌上还悄悄挂上了Kuromi标志性的蝴蝶结，处处都是惊喜。整副麻雀还会附上骰子及风庄等精美配件，无论是Sanrio的忠实粉丝还是麻雀爱好者，都必定会爱不释手。

麦当劳My Melody ＆ Kuromi迷你水晶麻雀换购详情及懒人包

想将这套可爱又别致的水晶麻雀带回家，方法非常简单。顾客只需透过麦当劳App即可轻松预订：