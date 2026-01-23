麦当劳限时优惠$1大可乐！招财福堡系列减$3 4至6道菜减最多$8 全部送Melody & Kuromi挥春
更新时间：17:52 2026-01-23 HKT
发布时间：17:52 2026-01-23 HKT
发布时间：17:52 2026-01-23 HKT
麦当劳限时优惠！为迎接新春佳节，连锁快餐店麦当劳再度推出大受欢迎的「Value Monday」优惠活动，当中最引人注目的莫过于是强势回归的$1大可乐优惠，以及多款黄金脆薯牛堡系列套餐减$3的优惠，让食客能以最划算的价钱尽情享受滋味美食，即睇内文优惠详情！
麦当劳全新限时优惠！$1大可乐+黄金脆薯牛堡套餐减$3
对于快餐爱好者来说，冰凉的汽水绝对是汉堡及薯条的最佳拍档。麦当劳于2026年首度登场的人气优惠就有「$1大可乐」，由1月26日起至2月1日，顾客只需在星期一至五11am后惠顾，即可以$1的优惠价加配一杯原价$19.5起的大杯装可口可乐，更可选可口可乐、无糖可口可乐、雪碧或芬达汽水。
另外，麦当劳App上多款招财福堡系列都有优惠，包括招财牛堡套餐只售$39，而黄金脆薯牛堡、黄金菠萝鸡堡、招财鸡堡及开运青花椒味鸡翼（4 件）$3。若想与亲朋好友分享，更可选择「四道菜滋味套餐减$3」、「新年开运五道菜大大啖套餐减$5」或「盆满钵满六道菜大大啖套餐减$8」等多人套餐优惠。更吸引的是，以上每款App优惠都会随餐附送一套两款的My Melody & Kuromi联乘「开运如意封附迷你挥春」，极具收藏价值。
麦当劳「Value Monday 第四周」优惠
适用日期︰1月26日至2月1日
适用地点︰全线分店 >> 按此 <<
资料来源︰McDonald's
延伸阅读︰茶皇殿/屯门茶皇渔港推$166/位食阿拉斯加长脚蟹＋小菜炖汤优惠套餐
最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
2026-01-22 13:20 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
2026-01-22 16:55 HKT
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT