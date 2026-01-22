权发小厨两餸饭重返新界！fb预告「我们即将回来了」 街坊期待︰等你等到我心痛

平价两餸饭近年在香港大行其道，成为不少市民的果腹之选。被誉为本地两餸饭界龙头的连锁餐厅「权发小厨」，近日在社交平台宣布即将重返新界荃湾开分店。消息一出，随即在网上引起热烈讨论，不少街坊及熟客纷纷表示期待！

两餸饭龙头「权发小厨」再开分店！预告重返新界︰荃湾的客人久等了

连锁两餸饭店「权发小厨」日前于官方facebook专页发布了一则简短的帖文，内容为「荃湾的客人久等了，我们即将回来了」。虽然帖文未有透露具体开幕日期及地址，但足以让一众粉丝引颈期盼。

网民大呼期待︰等你等到我心痛

帖文一出后，引来大批网民涌入留言并表达兴奋之情，直呼「终于等到」、「实在系太好啦」。不少荃湾街坊及熟客更表示非常期待权发回归，「最紧要保持水准」、「之前在众安街帮衬过」、「终于入新界开分店」，甚至是「等你等到我心痛」，显然对其以往在区内的旧舖念念不忘。

当中更有熟客指出，权发最初正正是于荃湾起家，其后才撤出，「其实佢以前喺荃湾开先㗎，后来转咗手畀依家嘅李奥…因为当时招牌都系黄色， 但后来见啲味道同菜式唔同咗，先知转咗手」。因此，这次「回归」对旧熟客来说别具意义，不少人表示「终于等到回归，唔使再去油麻地买」，并呼吁权发考虑在将军澳、天水围、元朗、屯门及大围等开分店。

资料来源︰权发小厨