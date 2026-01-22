Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角街坊酒楼抵食孖宝优惠！$498叹2斤龙虾+片皮鸭两食 午晚市都用得

饮食
更新时间：15:51 2026-01-22 HKT
发布时间：15:51 2026-01-22 HKT

位于旺角的金苑酒家，向来以高品质的粤菜及亲民的价格深受街坊欢迎，是家庭聚餐和朋友共聚的热门之选。最近，金苑酒家为饕客们推出午、晚市惊喜优惠，推出「超强孖宝抵食组合」，当中以优惠价$498即可品尝到澳洲龙虾及北京片皮鸭两食的配搭最为瞩目，绝对是海鲜爱好者与片皮鸭迷的一大喜讯。

旺角街坊酒楼金苑酒家！抵食孖宝$$498 叹龙虾+片皮鸭

街坊酒楼金苑酒家由即日起推出午市及晚市「超强孖宝抵食组合」优惠，三款片皮鸭配海鲜组合套餐低至$498。当中最吸引无疑是C餐的「澳洲龙虾+北京片皮鸭两食」餐。顾客只需以优惠价$498，即可叹到新鲜肥美的2斤重澳洲龙虾，以浓郁的上汤焗制并送伊面底，饱满弹牙，鲜甜无比。套餐再配搭北京片皮鸭两食，亦毫不逊色。

金苑酒家的片皮鸭以传统方法烤制，入口香脆松化，搭配饼皮、青瓜、京葱及秘制酱料一同享用，口感层次丰富。而第二食则可选择将鸭肉拆下，制作生菜包鸭松，一次过品尝两款鸭的菜式，性价比极高，绝对是晚市聚餐的不二之选。

6位以上可享长脚蟹+有米猪孖宝

除了超值的龙虾片皮鸭组合外，金苑酒家还有另外两款孖宝。例如组合A的约4斤重原只清蒸阿拉斯加长脚蟹配有米脆皮皇子猪一只（$1098），以及组合B的约4斤重原只清蒸阿拉斯加长脚蟹配北京片皮鸭两食（$998）。3款组合于午市及晚市供应，优惠只限堂食，另收午市芥/晚市芥、酸菜及加一服务费。

金苑酒家超强孖宝抵食组合

  • 优惠日期︰即日起至另行通合
  • 适用时段︰12nn-9pm
  • 优惠内容︰组合A（需6位以上入座才可享用）  ；组合B及C（需4位或以上入座才可使用）

 

2大酒楼优惠 丽苑酒家/常满百家菜

1. 马鞍山丽苑酒家︰午市孖宝$38.8

马鞍山丽苑酒家推出午市及下午茶优惠，星期一至五11am至4pm 顾客可以$38.8自选两款点心，或以$78选配两款小食，同场亦有$23.8叉烧咸蛋饭。而2pm起，烧味汤粉一律$26.8，亦有超过15款点心及小食，包括潮州蒸粉果、古法马拉糕等，每款$16.8起，为顾客提供经济实惠的选择。


2. 荃湾常满百家菜︰午市火锅点心放题$158起

荃湾常满百家菜推出午市及晚市优惠，午市火锅点心餐放题，成人每位$158起，可任食肥牛、豚肉、海虾等火锅配料，以及无限量享用烧卖、牛肉球等超过10款点心。汤底选择多样，7人以上更可享用鸳鸯锅。餐厅另设长者晚市优惠，凡年满65岁的长者，出示长者咭惠顾晚市，每位即可减$20。
 

资料来源︰金苑酒家

