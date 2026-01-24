继「烧鹅Dope」再出手！廿四味Brian力推油麻地隐世大排档 激赞九肚鱼/鹅肠/蚝煲「insane」 1道餸好食到眼都凸

近期因「Hermès版叉烧」食评爆红的组合廿四味（24herbs）成员Brian，近日再度出手，于社交平台力赞油麻地大排档「生记菜馆」。他凭著有𠮶句讲𠮶句的率直风格，好食就赞，唔啱食亦照直讲，加上幽默生动的表情及语气，再次引发网民热烈讨论。

廿四味Brian试食油麻地大排档 大赞「super fxxking amazing」

事缘，Brian早前在网台节目上，以「Hermès版叉烧」形容铜锣湾「甘棠烧鹅」的叉烧，其生动贴地的食评风格，如「美味到要着两条裤」，令他迅速成为网络红人。其食评不仅广泛流传，其独特的用字更成为时下潮语，影响力不容小觑。

近日，Brian再下一城，在Instagram上载短片，分享他亲身光顾油麻地庙街一间地道大排档「生记菜馆」的体验。他毫不吝啬其赞美之词，形容餐厅「super fxxking amazing」，并大赞鹅肠、炸九肚鱼等好味到「吓X死」、「so fxxking dope（超赞）」，更指蚝煲、咕噜肉等是「insane（疯狂）」，咕噜肉入口一刻Brian「眼都凸埋」，他惊叹「味道中X晒」！ 。他形容鸡汤翅「香、清，但taste到所有flavor（感受到所有的味道），好正」、蒸鱼「fresh、texture really good（新鲜，口感很好）」。一连吃了十多道菜，Brian 直指「呢间嘢全部都好食，但最top系炒饭」。虽然「饱到上眼」，但最后Brian仍吃了饭后甜品菠萝，同样令他大叫「好X好味」。

有赞有弹照直讲 网民「呢啲先系食评」

Brian试食时七情上面，亦贯彻其非常直接的风格，在品尝「芝士龙虾乌冬」时，他就对著镜头照直讲，认为「乌冬太腍」、「芝士咸咗啲」，毫不掩饰其真实想法。最后，他给予大排档「8/10」的总体高分。

Brian的推荐再次引起网民极大回响。不少网民留言大赞其食评「坚好食」，并欣赏他「有𠮶句讲𠮶句，呢啲先系食评，赞」的诚实风格。更有网民笑言「老细你介绍完之后，全部都好难等位」，担心餐厅将会一位难求。亦有粉丝表示「自从睇咗brian之后无睇过任何foodie keep going」，可见其真实不造作的风格深受网民喜爱。



来源及完整短片：jbs8five2



