湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二

近年本地餐饮业面临不少挑战，尤其是老字号餐厅需要面对连锁快餐及新派食肆竞争，部分更逐渐淡出市场。不过，最近湾仔一间开业逾40年的传统西餐厅，凭著老板娘在Threads发布的一则帖文，凭著简单三句瞬间爆红，至今获逾7000赞好，除了获不少人留言提供宣传建议，亦有打工仔大赞其焗猪扒饭为「港岛区数一数二」，即睇详情！

湾仔老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！全因老板娘三句话？

近年社交平台兴起，凭著演算法的力量成功令一些本来寂寂无名的地区小店被更多人认识。最近，湾仔老牌西餐厅「新堡餐厅」的老板娘Selina在Threads分享一则帖文：「我是在香港湾仔轩尼诗道113号开西餐厅。希望大家有机会可以惠顾本餐厅，衷心感谢。」岂料简单的三句话竟然意外引起大批网民留意，并纷纷涌入留言区讨论。

有人对如此简单直接的宣传手法表示赞赏，笑言「呢个最直接简单真诚既3句描述+无修饰无食物嘅相片直出post居然有3000几个likes，有趣有趣」、「呢啲咁直接嘅广告，冇揾打手，冇揾其他人嚟出po，反而吸引好多」；有网民则形容餐厅装潢甚具怀旧风格，「装修几好，望落似Gordon Ramsay拍Kitchen Nightmare要救个啲餐厅咁」，亦有不少人建议餐厅可以重新设计及装修餐厅门面及招牌，以吸引更多客人。

开业40年主打港式怀旧西餐 食客力推$56外卖焗猪：港岛区数一数二

位于湾仔轩尼诗道的「新堡餐厅」开业逾40年，主打多款怀旧港式西餐，如鲜茄芝士焗猪扒饭、芝士肉酱焗意粉、纽西兰牛扒饭等。由于留意到湾仔区内打工仔人数众多，因此特设外卖午市套餐，$56起就可以叹到其招牌焗猪扒饭、烧鸡拼薯仔沙律、香煎杂扒等，送餐汤及饮品，冻饮不另收费，性价比颇高！

帖文爆红后，有食客亦借机会分享多年光顾心得。其中，商台DJ云妮也是捧场客之一，大赞「我系你哋嘅长期支持者，你哋啲扒超好食」。有人更表示餐厅的焗猪扒饭为区内数一数二，「想讲新堡餐厅午市嘅焗猪排饭真系港岛区一、二，$56有汤有冻饮，仲要炒底，除咗食得多肥之外真系无乜缺点」、「黑椒牛柳同肉酱意粉罗宋汤都劲好食」、「平时返工成日嚟你哋到买焗猪外卖，你哋个橙色保温外卖袋好有心」。

有食客则表示餐厅食物质素不错，感叹老字号西餐厅买少见少，「或者部份人会觉得装修比较旧、唔起眼，但呢种家庭式经营嘅旧餐厅已经唔多，味道唔差又有人情味，希望你哋继续撑住」。

来源：Threads

文：LW