大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用

大家乐一向价格亲民，是成为许多港人日常用餐的热门选择。近日大家乐与WeChat Pay HK联手推出多重震撼优惠，让顾客在享受美食的同时，轻松节省开支。由即日起至2026年2月28日，只要使用WeChat Pay HK付款，便有机会悭足HK$40，绝对是精明消费者的福音！

大家乐 ｘWeChat Pay HK优惠：密密食劲赚2000 WePoints

由即日起至2026年2月28日，只要使用WeChat Pay HK付款，便有机会在大家乐悭足HK$40！

对于大家乐的忠实粉丝而言，这项「大家乐消费任务」绝对不容错过。用户只需在WeChat应用程式内，进入WePoints页面并成功报名参加任务，该月于大家乐使用WeChat Pay HK付款消费满5次，即可轻松赚取额外的2000 WePoints，让每一次的消费都变得更有价值。无论是享用一顿丰富早餐，还是购买一份滋味下午茶，都能为您带来额外回赠。这些 ＷePoints 积分不仅能快速累积，更可在WeChat Pay HK内「当钱使」，例如在大家乐茶市消费满$40减$3、上午11点后满$60减$6，边食边储边悭。

扫描大家乐店内QR Code 轻松领取$15即时优惠

除了积分回赠，最直接的悭钱方式莫过于即时现金折扣。活动期间，顾客只需亲临任何一间大家乐分店，扫描店内的宣传物料上的指定QR Code，即可领取总值$15的电子优惠券组合。这个组合非常实用，涵盖了不同消费金额的折扣，包括「满$10减$2」、「满$30减$3」及「满$100减$5」，另外还有一张适用于大家乐小程序的$5专用券。无论您是单独用餐，还是与亲友共享大餐，总有一张优惠券能派上用场。

新用户专享礼遇 WeChat Pay HK豪送$20迎新赏

如果您是首次接触WeChat Pay HK的用户，那就要把握这个迎新奖赏了。新用户只要完成登记，即可获赠两张价值HK$10的大家乐专用现金券，合共$20。这份迎新礼物可谓诚意十足，让您首次体验电子支付的便捷时，就能立即享受到现金回赠。这两张现金券可用于购买大家乐的各款招牌美食，如香浓的「红豆冰」或外脆内软的「西多士」，让您的用餐体验更添惊喜。

大家乐 × WeChat Pay HK 多重赏优惠详情

优惠期限： 由即日起至2026年2月28日

优惠详情：

每月任务： 于WeChat Pay HK报名后，当月在大家乐消费满5次，即赏2000 WePoints。

扫码领券： 到店扫描QR Code，可领取总值$15的优惠券组合（$10减$2、$30减$3、$100减$5、小程序$5券）。

积分当钱使： 可用WePoints兑换茶市消费满$40减$3，或上午11点后满$60减$6之优惠。

新用户奖赏： 首次登记WeChat Pay HK即送$20大家乐现金券（2张$10券）。

条款及细则： 优惠仅适用于WeChat Pay HK香港用户。 所有优惠券、奖赏及兑换名额数量有限，先到先得，送完或换完即止。 经由扫码领取的优惠券有效期为2日。 活动受相关条款及细则约束，详情请参阅大家乐店内宣传品或WeChat Pay HK应用程式内的公布。



2大连锁快餐优惠 美心MX/大快活

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靓粥」配酥脆油炸鬼套餐，还提供了多款点心加配选项，打造丰富组合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升级至香煎萝卜糕或港式烧卖套餐，CP值极高。此外，早餐系列还有肠粉可供选择，嫩滑的肠粉配上特制的酱汁，是另一款不容错过的美味。

2. 大快活派$30现金券

即日起至2月1日，大快活联同八达通推出限时优惠。顾客凡于「大快活」手机App或分店自助点餐机单次消费满港币$50，并使用八达通付款，即可在下个星期一于「大快活」App内获赠$10电子现金券一张。在为期三周的推广期内，每周均可赚取一次，总回赠高达$30，让您在享受美食的同时节省更多。

资料来源：大家乐 Café de Coral、美心MX (Maxim's MX)、一粥面