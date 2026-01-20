Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐$34激抵价早餐！叹香煎牛扒配肠仔＋炒面＋饮品 附2大连锁快餐优惠

饮食
更新时间：13:25 2026-01-20 HKT
香港人生活节奏急促，一份能唤醒身心的早餐尤其重要。连锁快餐店大家乐一向方便快捷、价钱亲民，近日更再度推出极具吸引力的早餐优惠，只需$34即可享用一份包含香煎牛扒、肠仔及炒面的超值套餐，让顾客以丰盛美味的早餐，迎接元气满满的一天！

大家乐$34饱肚早餐 煎牛扒配惹味肠仔+炒面

大家乐近日推出极具吸引力的早餐优惠。
这份早餐的主角是份量十足且卖相诱人的香煎牛扒。牛扒肉质鲜嫩，肉味浓郁，为早晨提供充足蛋白质。套餐中搭配的惹味肠仔，更是港式早餐中不可或缺的经典配角。咸香滋味与牛扒互相辉映，带来双重享受。

套餐还贴心地配上了充满地道港式风味的炒面，中西合璧，提供极大的饱足感。最后再来一杯香滑的港式奶茶、浓醇的即磨咖啡，或是冰爽的冻饮，为这顿丰盛的早餐划上完美句号。

大家乐早餐优惠详情

  • 优惠名称: 香煎牛扒早餐

  • 优惠价格: $34

  • 套餐内容: 香煎牛扒、肠仔、炒面，配热茶／咖啡／汽水

  • 优惠期限: 详情请留意大家乐官方公布或向各分店职员查询。

  • 条款及细则:

    • 图片仅供参考，食物款式及份量以实物为准。

    • 优惠仅适用于早市供应时段。

 

2大连锁快餐优惠 美心MX/大快活

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靓粥」配酥脆油炸鬼套餐，还提供了多款点心加配选项，打造丰富组合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升级至香煎萝卜糕或港式烧卖套餐，CP值极高。此外，早餐系列还有肠粉可供选择，嫩滑的肠粉配上特制的酱汁，是另一款不容错过的美味。

2. 大快活派$30现金券

即日起至2月1日，大快活联同八达通推出限时优惠。顾客凡于「大快活」手机App或分店自助点餐机单次消费满港币$50，并使用八达通付款，即可在下个星期一于「大快活」App内获赠$10电子现金券一张。在为期三周的推广期内，每周均可赚取一次，总回赠高达$30，让您在享受美食的同时节省更多。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)一粥面

 

 

 

