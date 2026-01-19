筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！

烧味为香港地道美食之一，坊间不乏港人及游客热捧的叉烧、烧鹅等餐厅。早前组合廿四味（24herbs）成员Brian到网台节目《缅甸堂》力推铜锣湾南华会「甘棠烧鹅」出品之叉烧，更形容为「Hermès版叉烧」，吸引一众网民前往朝圣。最近有港人发现筲箕湾一间烧味店突爆红，门口外更有近20人等候入座，震惊表示：「傻咗劲多人」。有心水清网民解释1原因所致，甚至大赞「呢间好食又唔贵！」

筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊 网民解释1原因所致

烧味是不少港人家庭日常「斩料」加餸的选择，坊间不乏港人及游客热捧的烧味餐厅。早前廿四味成员Brian就登上网路节目《缅甸堂》大赞位于铜锣湾南华体育会内的「甘棠烧鹅」出品之叉烧，更以法国殿堂级奢侈品牌Hermès比喻其叉烧，指出该店索价$210的肥㶶叉烧「第一刀」（甘一刀）极为美味，加上其评语用字略带夸张又生动，特别用到80年代饶舌、嘻哈文化的形容词「Dope」、「要着两条裤」，成为大家近期形容美食的用字。

最近有港人发现筲箕湾烧味店「烧味兽」突然爆红，门口外更有近20人等候入座，令他大为震惊：「烧味兽咩事，傻咗劲多人」。有心水清的网民解释该店爆红与Brain有关，原来他早前曾在另一YouTube频道介绍「烧味兽」的厚切叉烧，表示达到GUCCI、PRADA级别，试食过后更笑指甘棠受到威胁，「甘棠危险啊！甘棠有威胁㖞！」Brian曾经评价甘棠烧鹅都「Dope」，今次他再一次谈及「烧鹅啲嘢」，形容「烧味兽」的烧鹅外皮松脆，「正过甘棠，呢个真系好好食！」

食店分享叉烧+烧鹅出炉时间

由于Brian推介之后，引来不少网民前往朝圣。「烧味兽」表示近日有更多人认识他们，为了答谢筲箕湾街坊一直以来的支持，承诺未来半年不会加价，「希望大家继续支持，我哋亦会继续保持自己嘅品质」。此外，「烧味兽」为确保食物质素及兼顾到街坊及新捧场客，特别透露每日叉烧及烧鹅的出炉时间，表示由于食店空间及每天出品供应量有限，「如有供不应求情况出现，敬请原谅」。

叉烧大约出炉时间：

下午12:00

下午12:40

下午3:00

下午5:00

烧鹅大约出炉时间：

上午10:30

下午12:50

下午4:00

熟客大赞：呢间好食又唔贵！

对于「烧味兽」突然爆红，有曾于该区上班的网民每周多次光顾，「呢间好食又唔贵，以前公司喺附近，一个星期食2-3次，食到变咗熟客，last day前专登去食同老板道别」、「呢间好好食，𠮶阵喺呢头返工成日堂食」。有网民因Brian推介后前往一试，表示味道确不错，「烧鹅皮真系脆嘅，烧肉皮系松化，太早去到，食完啲叉烧先出炉，照买咗半斤外卖返去俾屋企人食，佢哋都话唔错」、「上次我收工过去，都无你张相咁多人」。

有网民搞笑以Brian的生动形容，「啲人着几多条裤排队」、「就快变肉饼饭咁......长长人龙」。不过，也有网民表示出品质素不一，「佢一时时㗎！去廿次得两次系咁㗎咋」、「旧时住筲箕湾叫呢间外卖，成日斩埋啲头头尾尾」。

烧味兽

地址：筲箕湾道300号海福花园地下A&B舖

营业时间：上午10:30 至 晚上8:00

联络电话：3996 7457

文：RY

资料及图片来源:Threads、烧味兽、spotitalk、米纸