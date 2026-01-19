Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐店早餐优惠！$32叹暖胃靓粥配油炸鬼 $3起加配萝卜糕/烧卖

饮食
更新时间：13:41 2026-01-19 HKT
美心MX 推出全新的早餐系列，主打暖胃粥品，配上香脆可口的油炸鬼，为大家在寒冷的早晨带来一份温暖。这次的推广活动价格吸引，粥餐低至$32起，更有多款经典港式点心可供加配，让您的早餐更添丰富！

美心MX港式早餐优惠 $32起暖胃靓粥+油炸鬼套餐

美心MX推出「是日靓粥」+油炸鬼早餐优惠。
天气清凉，一碗热腾腾的粥品无疑是早餐的最佳选择。美心MX推出的「是日靓粥」，粥底绵滑口感细腻，暖心又暖胃。而这次早餐的另一亮点，就是全新推出的「酥脆油炸鬼」。这款细油炸鬼份量恰到好处，适合一人享用，既能品尝到油炸鬼的香脆，又不必担心过于油腻。将金黄酥脆的油炸鬼浸入温热的粥中，让其吸收粥的精华，每一口都是经典的港式风味。

美心MX还提供了多款点心加配选项，打造丰富早餐。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升级至香煎萝卜糕或港式烧卖套餐，CP值极高。此外，早餐系列还有肠粉可供选择，嫩滑的肠粉配上特制的酱汁，是另一款不容错过的美味。

美心MX港式早餐优惠

  • 是日靓粥．细油炸鬼．茶/咖啡：$32起

  • 是日靓粥．萝卜糕(1件) ．细油炸鬼．茶/咖啡：$35起

  • 是日靓粥．烧卖(4粒)．细油炸鬼．茶/咖啡：$37起

  • 是日肠粉(2条)．萝卜糕(2件)．细油炸鬼．茶/咖啡：$34起

备注：

  • 全线美心MX分店早市供应 (大会堂及西九龙站分店除外)。

  • 数量有限，售完即止。

  • 优惠条款及细则请参阅店内宣传物料。

  • 相片只供参考。

 

 

2大连锁快餐优惠  大家乐/大快活

1. 大家乐$49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

2. 大快活派$30现金券

即日起至2月1日，大快活联同八达通推出限时优惠。顾客凡于「大快活」手机App或分店自助点餐机单次消费满港币$50，并使用八达通付款，即可在下个星期一于「大快活」App内获赠$10电子现金券一张。在为期三周的推广期内，每周均可赚取一次，总回赠高达$30，让您在享受美食的同时节省更多。

 

资料来源：美心MX (Maxim's MX)大家乐 Café de Coral一粥面

 

