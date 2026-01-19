特色怀旧酒楼杀入港岛！新张酬宾一律计小点／叉烧濑低至$19.8 4个月连开3间靠1秘诀？

近年香港掀起一股怀旧热潮，主打复古港式风情的食肆深受欢迎。当中，稻香集团旗下的「龙珠酒楼」自旺角店开幕以来，便凭借其独特的70年代装潢和怀旧点心车，成为城中热话。如今，这股饮茶热潮正式吹到港岛东，全新分店即将进驻杏花新城，并带来开幕限定的点心、小菜折扣优惠，势必成为区内家庭客和年轻人最新的饮茶聚脚点！

龙珠酒楼重现70年代茶楼风情 新店杀入杏花新城

霓虹灯招牌 推车仔点心$33.8/两笼

龙珠酒楼首店去年10月在旺角开幕，凭借其一丝不苟的怀旧细节，瞬间爆红。该店不仅挂上标志性的复古霓虹灯招牌，还有「大龙凤」礼堂及和蔼可亲的「寿星公」壁画，营造出如电影场景般的氛围，绝对是拍照打卡的绝佳背景。加上点心姐姐们推著满载美食的怀旧点心车穿梭往来，那份亲切的叫卖声，是现代连锁酒楼难以寻回的饮茶体验。

首店大获成功，品牌迅速扩张，在佐敦开设第2分店。不足4个月，第3分店即将杀入港岛，选址杏花邨杏花新城，令不少食客大为期待。

龙珠酒楼开幕优惠！叉烧濑$19.8/小菜低至$48

除了环境满分，龙珠酒楼的点心选择同样没有让人失望。参考旺角分店的价格，点心纸上的选择由$19.8起，价格亲民，却能品尝到多款现今已较为罕见的传统手工点心，包括古法炸芋角、蛋花大菜糕、松化牡丹酥等等。杏花新城新店的点心价格虽然尚未公开，但已预告会大做开幕优惠，所有点心一律以小点计。另外午市及下午茶时间更有＄19.8一碗的「火鸡大哥叉烧濑」，相当吸引。

晚市优惠同样精彩，以两款矜贵海鲜作主打：波士顿龙虾伊面仅售$188，清蒸东星斑则为$168，价格甚有诚意。凡惠顾以上任何一款，更可以$48的震撼价加配多款小菜，包括马友蒸花豚肉、银山花凤凰等。整个优惠组合丰富，性价比极高。

龙珠酒楼（杏花新城分店）开幕详情