港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟

不少人都喜欢吃金奇异果，胜在含丰富维他命C，可增强抵抗力，但原来于不同季节购买金奇异果，品质或有天渊之别。有网民日前于超市购买金奇异果后，发现其品质与平日水准相差甚远，大感失望，怀疑超市卖「下栏货」，事件引发网民热烈讨论。

超市购金奇异果「好酸好硬」！港男闹爆超市卖「下栏货」

日前，有网民在社交平台上分享，指在连锁超市购买了Zespri金奇异果，满心欢喜却换来一场失望的体验。网民于帖文中抱怨，指这些「意大利制金奇异果好X难食」，而且「摆极都唔熟，好酸好硬，口感极差」，与平时香甜多汁的印象截然不同，并怒斥各超市「唔好再卖啲下栏嘢俾我哋」。

帖文一出，引来大批「苦主」共鸣，并分享类似经历。有网民形容曾经购买意大利产的奇异果，但「劲耐都唔熟，皱晒皮都唔林又唔甜」，有人更称「剥皮嘅时候已经觉得好奇怪，劲硬」，入口更是又酸又涩，「完全唔知食紧咩新种生果」，有网民更大呻「食完个胃都唔舒服」。

资深果商︰意大利品质比纽西兰差

《星岛头条》记者就此事向资深果商「林记水果」负责人林先生查询，他解释指，网民购买到的是产自意大利的金奇异果，而大多数甜的

金奇异果是来自纽西兰，产季主要在年中。而产季过后，为满足市场需求，即每年12月至3月，便会转由意大利、法国等地区种植及供应，但品质始终「与纽西兰比较会较差」。

对于来自不同产地的金奇异果，品质会有天渊之别，有网民亦表示有共鸣及震惊，「我依家先知同一个label会有唔同产地」、「唔怪得最近𠮶啲咁难食，原来意大利」；不过，有经常买菜的人就指，并非只有超市才会卖来自意大利的货，「普通街巿都系卖呢啲货，又贵又唔好食」。

供应商Zespri亲回复 建议1方法催熟

另外，记者亦有就此事向生产商Zespri查询，获回复表示，「香港现时供应的阳光金果主要来自纽西兰及意大利」，纽西兰产一般会于每年3月至12月供应，而意大利产则多于1月至2月发售；厂方亦指一直是与合资格果农合作，并采用全球统一的品质管理系统，以确保品质及一致性。

而对于网民买到的金奇异果又酸又硬，厂方则解释：「由于奇异果属天然农作物，每一批次及每颗果实的成熟程度或会略有差异」，并建议如发现奇异果较硬身，可与香蕉或苹果同放保鲜袋中，利用水果成熟时自然释放的乙烯气体，令奇异果加速成熟。

资料来源︰johnnyhoyin@Threads、Zespri Kiwifruit HK