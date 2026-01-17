文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉

车仔面作为香港地道美食的代表，向来以其亲民价格与配搭多样化而深受港人及游客喜爱。近日，有网民发现位于深水埗福荣街的人气米芝莲推介「文记车仔面」，其中一间分店疑结业招租，估计「应该啲生意走下坡」。消息迅速引来大批留言热议，惟有网民却怒数店家3宗罪，嘲讽结业是「正常」？即睇内文详情。

深水埗文记车仔面「5舖街霸」神话不再？1分店结业 网民︰生意走下坡

深水埗福荣街的文记车仔面，一度因在一条街上坐拥5个舖位而被誉为「文记街」，食客排队人龙不断，场面墟冚。加上文记曾获《2018米芝莲指南》街头小食推介，更获《黑白大厨》韩国食神白种元及女星吴千语的加持，使其成为本地食客与游客的朝圣地，人气高企。

不过，日前有网民于facebook群组「长沙湾美食及消费关注组」中分享，表示发现文记车仔面于「文记街」的其中一间店舖，最近贴出招租告示，怀疑已结业，并指「4间执咗一间应该啲生意走下坡」，昔日的「5舖街霸」神话不再。

怒数3宗罪 网民：热潮过咗，人走茶凉

帖文一出，更随即引来大量网民留言，讨论其结业原因。有网民更怒数店家「3宗罪」，认为执笠属正常，是「热潮过咗，人走茶凉」。首先是「定价过高，质素下降」，不少人直言食物「又贵又难食」，认为其价钱已经脱离车仔面的地道亲民的本质，但味道却未有提升。甚至有网民分享「N年前食过一次后，果种口喝感系前所未有咁劲！」。

其次是服务态度及卫生欠佳，有网民举例指员工会不断催促点餐，「根本都冇时间去睇吓啲餸」，并会指明坐位，「同佢哋讲冷气位好冻，都唔准转位」；亦有人指出，「至憎佢无论开几多间，入面有几多空位都好，都要我企喺门口排队点餐」。而最后则是卫生问题，不少网民指出店家「枱凳筷子等全部油笠笠」、「嘢食ok，但但污糟到食过几次都唔想再去食」。

临时店变梗舖？4间分店仍营业中

不过，亦有网民作出纠正，表示文记只是「租期满，细搬大」、「佢个新舖等于两个舖位，即系换咗位置，无少到」，而所指的「新舖」即是早前租用周记油渣面旧舖位的「临时店」；另外，翻查网上资料，文记现于深水埗仍有4间分店营业，分别是109号、115号、121号及123号舖。

资料来源︰长沙湾美食及消费关注组