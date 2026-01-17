Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉

饮食
更新时间：15:47 2026-01-17 HKT
发布时间：15:47 2026-01-17 HKT

车仔面作为香港地道美食的代表，向来以其亲民价格与配搭多样化而深受港人及游客喜爱。近日，有网民发现位于深水埗福荣街的人气米芝莲推介「文记车仔面」，其中一间分店疑结业招租，估计「应该啲生意走下坡」。消息迅速引来大批留言热议，惟有网民却怒数店家3宗罪，嘲讽结业是「正常」？即睇内文详情。

深水埗文记车仔面「5舖街霸」神话不再？1分店结业 网民︰生意走下坡

深水埗福荣街的文记车仔面，一度因在一条街上坐拥5个舖位而被誉为「文记街」，食客排队人龙不断，场面墟冚。加上文记曾获《2018米芝莲指南》街头小食推介，更获《黑白大厨》韩国食神白种元及女星吴千语的加持，使其成为本地食客与游客的朝圣地，人气高企。

不过，日前有网民于facebook群组「长沙湾美食及消费关注组」中分享，表示发现文记车仔面于「文记街」的其中一间店舖，最近贴出招租告示，怀疑已结业，并指「4间执咗一间应该啲生意走下坡」，昔日的「5舖街霸」神话不再。

 

怒数3宗罪 网民：热潮过咗，人走茶凉

帖文一出，更随即引来大量网民留言，讨论其结业原因。有网民更怒数店家「3宗罪」，认为执笠属正常，是「热潮过咗，人走茶凉」。首先是「定价过高，质素下降」，不少人直言食物「又贵又难食」，认为其价钱已经脱离车仔面的地道亲民的本质，但味道却未有提升。甚至有网民分享「N年前食过一次后，果种口喝感系前所未有咁劲！」。

其次是服务态度及卫生欠佳，有网民举例指员工会不断催促点餐，「根本都冇时间去睇吓啲餸」，并会指明坐位，「同佢哋讲冷气位好冻，都唔准转位」；亦有人指出，「至憎佢无论开几多间，入面有几多空位都好，都要我企喺门口排队点餐」。而最后则是卫生问题，不少网民指出店家「枱凳筷子等全部油笠笠」、「嘢食ok，但但污糟到食过几次都唔想再去食」。

 

临时店变梗舖？4间分店仍营业中 

不过，亦有网民作出纠正，表示文记只是「租期满，细搬大」、「佢个新舖等于两个舖位，即系换咗位置，无少到」，而所指的「新舖」即是早前租用周记油渣面旧舖位的「临时店」；另外，翻查网上资料，文记现于深水埗仍有4间分店营业，分别是109号、115号、121号及123号舖。

 

资料来源︰长沙湾美食及消费关注组

延伸阅读︰深水埗文记车仔面创逆市奇迹？福荣街连占5舖位变「文记街」 食客批1原因不再帮衬

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
00:49
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
5小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
5小时前
江西杀猪宴演变成失控抢食。抖音
00:42
杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片
即时中国
6小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
21小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
6小时前
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
生日Switch游戏机被没收 美11岁童开枪爆头杀父
即时国际
3小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
2026-01-16 15:49 HKT
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
21小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
2026-01-16 11:06 HKT