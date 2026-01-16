尖沙咀5星酒店自助餐买一送一！$245起叹雪蟹脚/龙虾/烧羊脾/三文鱼/红酒炖牛肉

自助餐优惠｜位于尖沙咀的马哥孛罗香港酒店，其马哥孛罗咖啡厅一直以丰富的国际美食和舒适的用餐环境，深受本地食客和旅客的欢迎。最近，餐厅与旅游体验平台KKday合作，推出极具吸引力的限时快闪优惠，自助午餐及晚餐均可享「买一送一」礼遇，折后人均消费低至$245，让顾客以亲民价格，在星级酒店内品尝一场丰盛的环球海鲜盛宴。

尖沙咀马哥孛罗香港酒店 晚市自助餐优惠价豪叹九大海鲜

这次优惠的重头戏无疑是长达3.5小时的自助晚餐。海鲜吧阵容鼎盛，提供多达九款冰镇海鲜，当中包括开边龙虾、饱满的雪蟹脚、鲜甜的蓝花蟹和带子等，款款新鲜，保证让海鲜爱好者大快朵颐。除了冰镇海鲜，热荤菜式同样出色，由厨师团队主理的即切肉类区，提供肉质软嫩的烧羊脾和和牛烧牛肉，更有香气四溢的红酒炖牛肉，口感丰富，肉汁香浓。

午市专享即制薄饼 任食雪蟹腿/烟鲭鱼/烟三文鱼

而自助午餐的CP值亦极高，除了琳瑯满目的沙律、刺身、中西式热荤外，更特设即叫即制的薄饼站，每日轮流供应五款不同口味的薄饼，饼底香脆，馅料十足，为午餐增添一份意式风味。不论是午餐或晚餐，甜品区都供应多款精致糕点，如榛子朱古力挞、草莓乳酪慕丝及多款口味的雪糕，为这场盛宴画上完美句号。

预订期限： 2026年1月16日下午3时 至 2026年1月22日晚上11时59分

用餐日期： 即日起 至 2026年2月28日

地址： 九龙尖沙咀广东道3号海港城马哥孛罗香港酒店1楼

【买一送一】马哥孛罗咖啡厅自助午餐（12:00 - 14:30）

星期一至五： 2位 HK$490（人均HK$245）

星期六、日及公众假期： 2位 HK$550（人均HK$275）

【买一送一】马哥孛罗咖啡厅自助晚餐（18:30 - 22:00）

星期一至五： 2位 HK$790（人均HK$395）

星期六、日及公众假期： 2位 HK$850（人均HK$425）

以上价格已包含加一服务费，优惠名额有限，先订先得。

>>按此预订<<