Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀5星酒店自助餐买一送一！$245起叹雪蟹脚/龙虾/烧羊脾/三文鱼/红酒炖牛肉

饮食
更新时间：17:04 2026-01-16 HKT
发布时间：17:04 2026-01-16 HKT

自助餐优惠｜位于尖沙咀的马哥孛罗香港酒店，其马哥孛罗咖啡厅一直以丰富的国际美食和舒适的用餐环境，深受本地食客和旅客的欢迎。最近，餐厅与旅游体验平台KKday合作，推出极具吸引力的限时快闪优惠，自助午餐及晚餐均可享「买一送一」礼遇，折后人均消费低至$245，让顾客以亲民价格，在星级酒店内品尝一场丰盛的环球海鲜盛宴。

【尖沙咀马哥孛罗咖啡厅 】自助餐买一送一
>>按此预订<<

尖沙咀马哥孛罗香港酒店 晚市自助餐优惠价豪叹九大海鲜

 

这次优惠的重头戏无疑是长达3.5小时的自助晚餐。海鲜吧阵容鼎盛，提供多达九款冰镇海鲜，当中包括开边龙虾、饱满的雪蟹脚、鲜甜的蓝花蟹和带子等，款款新鲜，保证让海鲜爱好者大快朵颐。除了冰镇海鲜，热荤菜式同样出色，由厨师团队主理的即切肉类区，提供肉质软嫩的烧羊脾和和牛烧牛肉，更有香气四溢的红酒炖牛肉，口感丰富，肉汁香浓。

午市专享即制薄饼 任食雪蟹腿/烟鲭鱼/烟三文鱼

而自助午餐的CP值亦极高，除了琳瑯满目的沙律、刺身、中西式热荤外，更特设即叫即制的薄饼站，每日轮流供应五款不同口味的薄饼，饼底香脆，馅料十足，为午餐增添一份意式风味。不论是午餐或晚餐，甜品区都供应多款精致糕点，如榛子朱古力挞、草莓乳酪慕丝及多款口味的雪糕，为这场盛宴画上完美句号。

【尖沙咀马哥孛罗咖啡厅 】自助餐买一送一
>>按此预订<<

  • 预订期限： 2026年1月16日下午3时 至 2026年1月22日晚上11时59分

  • 用餐日期： 即日起 至 2026年2月28日

  • 地址： 九龙尖沙咀广东道3号海港城马哥孛罗香港酒店1楼

【买一送一】马哥孛罗咖啡厅自助午餐（12:00 - 14:30）

  • 星期一至五： 2位 HK$490（人均HK$245）

  • 星期六、日及公众假期： 2位 HK$550（人均HK$275）

【买一送一】马哥孛罗咖啡厅自助晚餐（18:30 - 22:00）

  • 星期一至五： 2位 HK$790（人均HK$395）

  • 星期六、日及公众假期： 2位 HK$850（人均HK$425）

以上价格已包含加一服务费，优惠名额有限，先订先得。

>>按此预订<<

 

同场加映：羲和雅苑烤鸭放题！$268/位90分钟任食招牌片皮鸭、酸菜鱼  尖沙咀、东涌适用

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
6小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
7小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
9小时前
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
20小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
5小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
2026-01-15 16:45 HKT
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
8小时前