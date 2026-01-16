连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折

美心MX快餐优惠｜踏入2026年1月，美心MX特别推出「快闪优惠套餐」，由1月16日起强势出击，涵盖早餐、午餐、下午茶及晚餐四个时段，价钱低至$29起，让大众在享受滋味美食的同时，亦能「锡住荷包」，绝对是精明消费者的福音！

美心MX早餐优惠 $33脆炸鱼柳/鸡扒配火腿通

美心MX今次的早餐优惠定价为 $33，性价比极高。

一日之计在于晨，一份丰盛的早餐能为整天注入满满动力。美心MX今次的早餐优惠定价为 $33，性价比极高。食客可选 脆炸鱼柳 或 香煎鸡扒，搭配经典的 火腿通粉，热腾腾的汤底配上爽口通粉，暖胃又饱肚。此外，随餐更附送松软的 甜餐包 及 茶/啡，无论是上班族还是学生，都能以超值价钱享受一份圆满的港式早餐，开启精神奕奕的一天。

午市超值推介 $39皇牌蜜味烧鸡髀饭系列

午市优惠只需 $39，主角是令人垂涎的 蜜味烧鸡髀 再配搭粟米肉粒饭、 免治牛肉饭 或 麻婆豆腐饭。

来到午饭时间，最重要是吃得饱足又滋味。美心MX的午市优惠只需 $39，主角是令人垂涎的 蜜味烧鸡髀 再配搭粟米肉粒饭、 免治牛肉饭 或 麻婆豆腐饭。加上一杯提神的餐饮（茶/啡），这个份量十足的午餐组合，绝对是粮尾或悭钱日子的最佳拍档。

美心MX下午茶推介 $29烧味汤米线茶餐

下午茶餐仅需 $29，包含迷你烧味汤米线，配上一杯港式奶茶或咖啡。

午后时分想吃点东西提提神，但又不想太饱滞？下午茶餐的 $29 优惠就最适合不过。套餐包含 迷你烧味汤米线，美心MX的烧味一向有保证，叉烧肥瘦或烧鸭配上滑溜米线，份量刚好能止饿解馋。配上一杯港式奶茶或咖啡，让大家在忙碌的午后稍作休息，享受片刻的悠闲时光。

晚市丰盛享受 $49经典鲜茄焗猪扒饭连甜品

晚餐时段除了包 茶/啡/冻饮 外，还额外送上一份 杂果啫喱 作甜品。

辛苦工作了一整天，晚餐当然要慰劳自己。晚市优惠推出港人至爱的 鲜茄焗猪扒饭，只需 $49。酸甜开胃的鲜茄酱汁配上厚切猪扒和炒饭，每一口都是熟悉的美味。而且晚餐时段除了包 茶/啡/冻饮 外，还额外送上一份 杂果啫喱 作甜品，为这顿丰富的晚餐画上完美句号。

美心MX优惠详情

优惠期 ：2026年1月16日 至 2月8日

参与分店 ：全线美心MX分店 （以下分店除外：中总、信德、柴湾新翠、科学园、西九站、西洋菜街、新葵兴 及 大会堂分店）



优惠内容：

早餐 ($33) ：脆炸鱼柳/鸡扒．火腿通粉．甜餐包．茶/啡

午餐 ($39) ：蜜味烧鸡髀．粟米肉粒/免治牛肉/麻婆豆腐饭．茶/啡

茶餐 ($29) ：迷你烧味汤米线．茶/啡

晚餐 ($49)：鲜茄焗猪扒饭．茶/啡/冻饮．杂果啫喱

备注：

相片只供参考。

数量有限，售完即止。

优惠不可与其他优惠并用。

优惠受有关条款及细则约束。

2大连锁快餐优惠 大家乐/大快活

1. 大家乐$49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

2. 大快活派$30现金券

即日起至2月1日，大快活联同八达通推出限时优惠。顾客凡于「大快活」手机App或分店自助点餐机单次消费满港币$50，并使用八达通付款，即可在下个星期一于「大快活」App内获赠$10电子现金券一张。在为期三周的推广期内，每周均可赚取一次，总回赠高达$30，让您在享受美食的同时节省更多。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)、大家乐 Café de Coral、一粥面