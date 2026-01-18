Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点

饮食
更新时间：11:15 2026-01-18 HKT
发布时间：11:15 2026-01-18 HKT

铁板牛扒餐为老牌扒房的特色美食之一，特别是将酱汁倒进热腾腾的热板之上，那种「滋滋」声音很疗愈！近日港人路经乐富一间港式扒房，大赞其铁板肉眼扒抵食，配有薯菜只需$XX。原来该店为本地开业逾40年的老字号西餐厅，其中1店更见证九龙湾的变迁，勾起网民的集体回忆：「以前嚿牛油系重点！」

港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX

老牌扒房少不了铁板扒餐这款特色美食，近日有港人路经乐富一间港式扒房「茜廊餐厅」，大赞其$75铁板特级肉眼扒抵食，更可选淋上黑椒汁、蒜茸汁、烧汁。虽然铁板特级肉眼扒不包含套餐，但配有薯仔及蔬菜相当丰富，客人可加$10选配罗宋、忌廉汤、白饭、意粉、蒜蓉包或饮品，或是额外加钱加配风干火腿、肉酱薯角、法式焗田螺薯蓉等小食。楼主最后选择加配罗宋汤，大赞「劲足料好饮」，最后连同加一埋单只需$94。

1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点

原来茜廊餐厅早于1981年开业，至今屹立九龙湾德福广场已45年，见证该区的繁华变迁，亦成为几代人的集体回忆，连同九龙湾德福店，目前茜廊于天水围、乐富及上水开设共4间分店。茜廊的铁板牛扒勾起一众网民的集体回忆，有网民回忆起20多年前该餐厅为「贵贵哋嘅餐厅」，近年转营为平民港式西餐厅，「成日都有特价扒餐，性价比我觉得几ok，分分钟而家仲平过佢廿年前」。

有自小于九龙湾长大的网民表示「由细食到大」，直到长大后亦有继续光顾，「怀旧吓返去食，𠮶旧蒜茸牛油先系令人最挂住～」、「好细个时嘅回忆，记得叫牛扒仲会推架车仔喺你面前煎」、「以前细个行过，同妈咪都觉得好高级」、「出嚟做嘢先第一次入去食嘢，感觉系食情怀」。有网民与丈夫初相识时便于茜廊餐厅用餐，「我同老公喺德福花园做同事识，亦一齐喺茜廊食过早餐，对我哋嚟讲都系一种回忆，已经系17年前嘅事！」。除了铁板牛扒之外，有网民推仲其咖哩鸡饭，「当年细细个入面系好暗，枱头有蜡烛，我仲会成日吹熄佢，仲记得食过一次咖哩鸡饭系非常之好食」。

文:RY
资料及图片来源:walkinghk2025＠Threads、jkycst@Threads

