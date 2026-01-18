Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

$200叹湾仔酒店半自助餐 任食生蚝/蟹脚/鱼生 另加配烧西冷/广岛蚝海鲜土手锅 1招享套餐优惠

饮食
更新时间：10:00 2026-01-18 HKT
发布时间：10:00 2026-01-18 HKT

香港诺富特世纪酒店位于湾仔核心地带，交通便利，邻近会议展览中心。Le Café 咖啡厅作为酒店内的主力餐厅，以新鲜海鲜为卖点，深受本地食客欢迎。这次推出的生蚝海鲜半自助晚餐预付优惠，让食客只需$200即可享用自助餐任食菜式（原价值约$393.8），可轻松品尝任食生蚝、蟹脚及鱼生等高质海鲜，性价比极高。

平价任食新鲜生蚝与冰镇海鲜

Le Café 的生蚝海鲜半自助晚餐以丰富冷盘为主打，新鲜生蚝口感鲜甜多汁，配以冰镇大虾、蟹脚及青口等海鲜。冷盘区还供应杂锦鱼生及寿司选择，如新鲜三文鱼、吞拿鱼等。旁边的沙律吧提供各式新鲜蔬菜及酱汁，自行配搭成健康轻食，平衡丰富海鲜的丰腴感。自助区设有是日餐汤及各款热食，涵盖国际风味菜式。甜品区则有蛋糕及雪糕等多款选择，为一餐画上完美句点。

加配烧西冷或羊扒升级豪华体验

想食得更满足，可额外加购主菜，每款只需$138至$188。精选推介包括烧西冷扒配薯条及干邑蘑菇汁（加$188），肉质嫩滑多汁；或烧纽西兰羊扒佐忌廉薯蓉与薄荷乳酪（加$188），香草风味突出；广岛蚝海鲜土手锅（加$188）鲜味浓郁，适合冬天暖身或想食得更饱足的食客。

$200享用半自助餐

这次推出的生蚝海鲜半自助晚餐预付优惠，让食客只需$200即可享用自助餐任食菜式（原价值约$393.8，已连服务费），适用于1月周一至周五自助晚餐时段，亦有八款主菜供选择额外加配。

香港诺富特世纪酒店Le Café半自助餐优惠详情

  • 优惠价格：成人$200（原价值$393.8，已连服务费）；小童$120（原价值$217.8，已连服务费）
  • 供应时段：晚上6时30分至9时30分（最后入座约20:30）
  • 适用日期：2026年1月2日至2026年1月31日，仅限周一至周五
  • 地点：香港诺富特世纪酒店 Le Café（地址：香港湾仔谢斐道238号1楼）
  • 订座方式：需预先订座并预付，可透过食评平台预订
  • 电话查询：2598 9869
  • 注意事项：餐牌内容或因食材供应而稍作调整，恕不另行通知；优惠限平日，不适用周末及公众假期；加购主菜需另付费用

文：M

延伸阅读：海逸君绰酒店自助餐买1送1！$477/位任食生蚝/波士顿龙虾/蟹脚/阿根廷虾 农历新年/情人节适用

