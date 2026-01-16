惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折

惠康超市优惠｜全场88折｜农历新年将至，家家户户忙于办年货，惠康再次推出备受全城热捧的「坚好运大『折』日」，于1月17及18日一连两天，为全港市民送上惊喜折扣，全场货品高达88折，更精选金莎、澳洲Koala车厘子、蓝罐曲奇等大做优惠，让大家在选购贺年礼品及团年食材时悭得更多，以最优惠价格开心迎新岁！

惠康超市一连两日优惠 门市网店同步劲减折上折

惠康再次推出备受全城热捧的「坚好运大『折』日」，于1月17及18日一连两天送上惊喜折扣优惠。

是次优惠推广涵盖门市及网店，务求让顾客随时随地都能享受到购物乐趣。于1月17日（星期六）亲临惠康门市，只需买满HK$128，即享92折优惠兼获赠HK$10现金券；买满HK$188更可直接享有88折，实行「折上折」！

网店方面，优惠同样吸引，买满指定金额即享折扣，选择「网购店取」门槛更低至HK$100即享88折。此外，惠康今年更与本地潮流品牌「G.O.D.住好啲」联乘，推出设计独特的「坚好运水晶麻雀」及「新春开运游戏套装」，将传统国粹与现代设计融合，绝对是新春聚会的必备潮物。

惠康精选贺年礼品推介 金莎朱古力/澳洲车厘子破抵价

为了让大家过一个丰盛肥年，惠康搜罗了多款人气贺年产品并以震撼价发售。当中不得不提的是新春送礼首选的金莎金钻礼盒（24粒装），于17日折实后只需$77.5，绝对是大量入货的好时机！另外，来自澳洲空运的Koala车厘子，肉质结实爽脆，清甜多汁，带有适度微酸，网店自取折实价仅需$156.64，寓意红运当头。

阿一鲍鱼福袋/寿桃开运福喼折上折 矜贵食材寓意盆满钵满

新春送礼讲求体面与好意头，惠康特别呈献多款超值福袋，让顾客以亲民价格把矜贵滋味带回家。其中寿桃开运福喼2026包罗万有，内含极品蚝皇鲍鱼、吉品鲍鱼礼盒及多款招牌面食，标准价近千元，于大折日折实后只需约$297.5，折扣低近3折，绝对物超所值。而名厨推介的阿一禄福袋同样吸引，内含红烧花菇鲍鱼及元贝鲍鱼汁等上等食材，现凡购买任何2件鲍鱼福袋（包括阿一福袋）更可享额外85折优惠，买阿一福袋再加送红烧蚝皇鲍鱼礼盒，寓意包罗万有、年年有余，无论送礼或自用皆是上佳之选。

同场还有多款独家联乘产品，如华园x均香饼家爆浆芝麻蛋卷，采用秘制芝麻浆，入口即化，齿颊留香；以及玉子之家极浓蛋卷，选用日本认证鸡蛋制作，蛋香浓郁。对于喜爱海味的顾客，阿一禄福袋及寿桃开运福喼亦是不二之选，买满指定数量更享额外折扣。晚餐想加料？澳洲DIAMANTINA和牛油花细密，肉味浓郁，折后每盒仅$131.2，性价比极高。除了食品外，购买原箱美酒及香槟满指定金额更可赚取10倍yuu分，爱酒之人不容错过。

惠康超市优惠

活动名称 ：惠康坚好运大「折」日

推广日期：2026年1月17日（星期六）及1月18日（星期日）

门市优惠（只限17/1）：

买满HK$128，享92折 + HK$10票尾现金券

买满HK$188，全单享88折

网店优惠：

买满HK$888，享92折

买满HK$1,088 或 买满HK$100并选择「网购店取」，享88折（1月18日为网店限定）

优惠货品重点推介：

[网店自取] 澳洲空运Koala车厘子（1月17日折实价 $156.64）

金莎金钻礼盒24粒（1月17日折实价 $77.5）

全线红/白餐酒买满$300额外85折

日本空运熊红士多啤梨(每盒2包) （1月17日折实价 $95.92）

丹麦蓝罐牛油曲奇908克 （1月17日折实价 $118.8）

华园均香爆浆芝麻蛋卷 24件 （1月17日折实价 件$103.9）

寿桃开运福喼2026 （1月17日折实价 $297.5）

优惠受条款及细则约束，详情请参阅[惠康官方网站]或店内海报。