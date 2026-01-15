西塔老太太疑全线结业！内地连锁烤肉攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......

西塔老太太全线结业！？近年不少内地餐饮品牌大举进军香港，期望在市场分一杯羹，但经营环境迥异，挑战重重。内地人气连锁烤肉店「西塔老太太」，自2023年底攻港后不足三年，近日两间分店先后被发现结业，其中一间分店更遭法院拍卖，迅速引起网民热议。

攻港内地人气连锁烤肉品牌 西塔老太太将军澳店遭法拍

有网民在社交平台上载图片，显示「西塔老太太」将军澳分店门外被贴上法拍通告。该品牌源于内地，以东北风味的传统泥炉烤肉闻名，在内地多个城市均有分店，更被誉为「内地排队王」，深受食客欢迎。品牌在内地以炭火炉闻名，但攻港后则改用日本进口的烧肉炉。

据贴在店外、由「协联估值及拍卖行有限公司」发出的法拍通告显示，高等法院于今年一月颁下命令，将「XITA LAOTAITAI (HONG KONG) LIMITED」位于新都城中心店舖内的资产，交由拍卖行公开出售。通告上列明的公司，正是「西塔老太太烤肉拌饭」的营运者。

攻港不足3年 尖沙咀首店曾传欠租

「西塔老太太」于2023年底进驻香港，首间分店选址尖沙咀核心地段，占地逾4,000呎。然而，开业仅大半年后，便传出欠租多月的消息，当时官方曾发声明否认，指欠租为「不实谣言」，并同时宣布将开设将军澳第二分店，试图稳定市场信心。

惟好景不常，其尖沙咀店被发现已于2025年底悄然结业。而将军澳分店亦难逃结业命运，更遭法院查封拍卖。两店相继离场，品牌现时在香港亦暂无其他分店，似乎正式宣告品牌在香港的业务划上句号。

《星岛头条》就此联络「西塔老太太」查询，截稿前未获回复。

疑全线结业 网民剖析败走3大原因

「西塔老太太」结业的消息引发网上讨论，不少网民都认为是意料中事，并归纳出多个败走原因。首先是香港高昂的经营成本，有网民直言：「香港经营成本贵赚唔到钱」、「大商场你揾到人工、舖租都偷笑，养咁多人，条数好大」。

其次是食物质素及性价比未能满足港人要求，食客劣评如潮：「贵都算，难食𠮶下真系抵执……」、「上星期试咗一次，唔掂」。最后，服务质素与内地分店存在落差，亦是致命伤之一。有曾在两地光顾的网民比较道：「呢间我番大陆食好似大爷咁有人帮我烧埋，香港食又无人帮我烧又贵，点解我要系香港食」，认为香港分店未能提供与内地同等的服务体验，却收取更高昂的费用，令人却步。

图片来源：小红书、西塔老太太烤肉、将军澳 ｜烽火台