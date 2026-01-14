Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22

更新时间：16:28 2026-01-14 HKT
发布时间：16:28 2026-01-14 HKT

百佳88折优惠｜农历新年将至，又是家家户户忙于办年货的时节。百佳超级市场为迎接新岁，隆重推出「新年佳抢」推广活动，由1月16日起一连三日，易赏钱会员在全线门市消费满额即享全单88折，折扣更不设上限，是入手贺年礼品及食品的绝佳时机！

百佳超市88折 贺年美食/水果/零食激减

办年货最重要是选购优质食材，为团年饭和新春聚会做好准备。百佳今次优惠涵盖多款精选商品，无论是家庭主食还是派对小食都一应俱全。主食方面，来自泰国的「金凤牌」顶级香米米香浓郁，88折后每包5公斤仅售$74.8。想为节日加添滋味，不妨考虑来自美国的「尊逊牌」香肠，无论是经典烟熏味还是香浓芝士味，12-14安士仅$47.52一包。

新年期间，方便快捷的急冻点心是不可或缺的良伴。「湾仔码头」的水饺和「公仔点心」系列提供虾饺、烧卖、肠粉等多样选择，低至$10.56一包起，随时可品尝到美味点心。此外，饭后果亦有多款选择，例如由意大利进口的「Zespri」珍宝金奇异果，每个折后平均只需$7.81；还有新鲜的蓝莓，酸甜可口，每盒折后$8.51。

可乐/薯片$7起 网店同步加推限时优惠

新春期间亲友拜年，各式零食和饮品当然少不了。经典的「出前一丁」即食面，提供北海道味噌猪骨汤等多元口味，折后平均$14.08一袋。派对上，「卡乐B」薯片是永恒的主角，折后仅$7.04起。饮品方面，可口可乐、玉泉、芬达等迷你罐装组合，方便分享，折后平均每排仅$17.6，绝对是入货首选。除了食品，连「维达」金钻系列4层卫生纸等家居必需品亦有折扣，买满两条更送迷你纸手巾，非常实惠。

对于喜欢安坐家中购物的消费者，PNS网购亦同步推出惊喜优惠。在指定日子内，顾客购物满指定金额并输入优惠码，即可享受高达88折的礼遇，足不出户也能轻松办妥所有年货。

百佳超市88折「新年佳抢」优惠

百佳门市88折优惠

  • 优惠日期： 2026年1月16至18日

  • 适用分店： 全线香港及澳门百佳、FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT

  • 优惠内容： 易赏钱会员消费满$168，并于易赏钱App内使用电子优惠券，即可享全单88折。

  • 注意事项： 每位会员每日限享优惠一次，折扣金额无上限。此优惠不可与月月赏及其他优惠同时使用。

PNS网购限时优惠

  • 优惠日期： 2026年1月16日至17日

  • 优惠内容： 易赏钱会员订单满$800，输入优惠码「GIFT92」即享92折；订单满$1,200，输入优惠码「GIFT88」即享88折（最高可享$250优惠）。

  • VIP会员日： 2026年1月18日，VIP会员订单满$800即享92折（最高可享$225优惠）。

 

