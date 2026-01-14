一粥面限时优惠！$29入手足料鲜虾云吞 一盒17粒手工制作

一粥面云吞优惠｜在寒冷的冬日，还有什么比一家人围炉吃火锅更暖入心扉？而在众多火锅配料中，鲜味十足的云吞绝对是不可或缺的灵魂角色。一粥面近日推出了令人惊喜的限时优惠，只需$29即可享用原价$48的盒装手工鲜虾云吞，绝对是今个冬天不容错过的滋味之选！

对于讲究口感的香港人来说，一颗完美的云吞必须具备「皮薄、馅靓、爽口」三大要素。一粥面的手工鲜虾云吞经过师傅精心制作，外皮透薄嫩滑，煮熟后晶莹剔透。而最令人惊艳的莫过于其内馅，选用粒粒新鲜的原只大虾，肉质爽口弹牙。一盒共有17粒云吞，份量十足，无论是作为简单的午餐、宵夜，还是作为冬日打边炉的星级配料，都非常合适。

这次推出的「外卖自取限时优惠」诚意满满。原价$48的盒装鲜虾云吞，现在只需$29，折扣幅度相当吸引。对于精打细算的家庭主妇或忙碌的上班族来说，这绝对是一个大量入货的好时机。优惠名额数量有限，售完即止。为了方便顾客，一粥面特别指定此优惠为「手机点餐外卖自取」，食客只需透过手机简单几步即可完成下单，再到分店自取，既省时又方便。

产品供应视乎个别分店情况而定，图片只供参考，优惠受条款及细则约束。

2大连锁快餐优惠 大家乐/大快活

1. 大家乐$49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

2. 大快活派$30现金券

即日起至2月1日，大快活联同八达通推出限时优惠。顾客凡于「大快活」手机App或分店自助点餐机单次消费满港币$50，并使用八达通付款，即可在下个星期一于「大快活」App内获赠$10电子现金券一张。在为期三周的推广期内，每周均可赚取一次，总回赠高达$30，让您在享受美食的同时节省更多。

资料来源：大快活 Fairwood、大家乐 Café de Coral、一粥面