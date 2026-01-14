Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一粥面限时优惠！$29入手足料鲜虾云吞 一盒17粒手工制作

饮食
更新时间：15:19 2026-01-14 HKT
发布时间：15:19 2026-01-14 HKT

一粥面云吞优惠｜在寒冷的冬日，还有什么比一家人围炉吃火锅更暖入心扉？而在众多火锅配料中，鲜味十足的云吞绝对是不可或缺的灵魂角色。一粥面近日推出了令人惊喜的限时优惠，只需$29即可享用原价$48的盒装手工鲜虾云吞，绝对是今个冬天不容错过的滋味之选！

一粥面盒装云吞优惠 限时7日外卖价$29

一粥面推出限时优惠，只需$29即可享用原价$48的盒装手工鲜虾云吞。

对于讲究口感的香港人来说，一颗完美的云吞必须具备「皮薄、馅靓、爽口」三大要素。一粥面的手工鲜虾云吞经过师傅精心制作，外皮透薄嫩滑，煮熟后晶莹剔透。而最令人惊艳的莫过于其内馅，选用粒粒新鲜的原只大虾，肉质爽口弹牙。一盒共有17粒云吞，份量十足，无论是作为简单的午餐、宵夜，还是作为冬日打边炉的星级配料，都非常合适。

这次推出的「外卖自取限时优惠」诚意满满。原价$48的盒装鲜虾云吞，现在只需$29，折扣幅度相当吸引。对于精打细算的家庭主妇或忙碌的上班族来说，这绝对是一个大量入货的好时机。优惠名额数量有限，售完即止。为了方便顾客，一粥面特别指定此优惠为「手机点餐外卖自取」，食客只需透过手机简单几步即可完成下单，再到分店自取，既省时又方便。

一粥面盒装云吞优惠

  • 优惠产品：手工鲜虾云吞 (盒装/17粒)

  • 推广价格：优惠价 $29 (原价$48)

  • 购买方式：只限手机点餐外卖自取

  • 优惠期限：即日起至1月19日

  • 不适用分店：香港站及屯门医院分店

  • 手机订购连结 >>按此<<

  • 分店地址 >>按此<<

产品供应视乎个别分店情况而定，图片只供参考，优惠受条款及细则约束。

 

2大连锁快餐优惠  大家乐/大快活

1. 大家乐$49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

2. 大快活派$30现金券

即日起至2月1日，大快活联同八达通推出限时优惠。顾客凡于「大快活」手机App或分店自助点餐机单次消费满港币$50，并使用八达通付款，即可在下个星期一于「大快活」App内获赠$10电子现金券一张。在为期三周的推广期内，每周均可赚取一次，总回赠高达$30，让您在享受美食的同时节省更多。

 

资料来源：大快活 Fairwood大家乐 Café de Coral一粥面

 

 

 

 

 

