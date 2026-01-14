《黑白大厨2》冠军登场！决赛「为自己做饭」 崔康禄以芝麻豆腐夺下3亿韩圆奖金 却没开餐厅?

在Netflix韩国人气真人秀《黑白大厨：料理阶级大战2》的璀璨灯光下，冠军荣耀最终归于白汤匙代表崔康禄。他击败了原本冠军大热黑汤匙「料理怪物」李河成，将高达3亿韩圆（约港币160万元）的奖金收入囊中。在掌声与喝采声中，一个遗憾却在无数留在粉丝心中：崔康禄主厨竟然没有自己的餐厅？

当其他参赛者的餐厅成为食客们追逐梦想的「圣地」时，崔康禄却在2024年12月关了自己的餐厅Neo。这份缺席，让他的胜利更添一丝传奇与神秘的色彩。

《黑白大厨2》崔康禄「为自己做饭」 以芝麻豆腐夺下胜利

在竞争激烈的最终决赛，面对「只为自己做的一道料理」这个主题，崔康禄选择回归初心，以自己最擅长的日式方式料理一碗用芝麻豆腐，成功征服评审白种元与安成宰的味蕾，获得一致认可，最终胜出。

在整个赛程中，崔康禄以出神入化的「炖煮料理」征服评审，被冠上「炖煮狂魔」的称号。所有人都以为，他会继续以炖菜应战。他却选择放下这个标签，出的是一碗朴实无华的芝麻豆腐浓汤。

他坦言自用炖煮料理打出名堂后「我便一直『假装』自己只擅长这个，为了维持这个人设，耗费了太多人生。」他没有选择用最安全的武器去赢得比赛，而是选择用最诚实的自己，去面对人生。这份勇气，最终为他赢得了所有人的尊敬，也赢得了冠军的荣耀。

冠军餐厅在哪里？在人气顶峰选择转身

多年前，他主理的餐厅「Neo」曾在第一季节目后声名大噪，成为一位难求的热门地点。然而，在人气的巅峰，他却毅然选择转身，于2024年底结束营业。他没有顺势扩张或涨价，而是选择了一条更安静、也更忠于自己的路。

而在第二季夺冠后，他仍保持一贯谦虚地表示：「我并非创造卓越美食的人，只是和全国各地努力工作的厨师一样，在岗位上奋斗。」话语朴实，却是他对料理最深情的告白。

从漫画到厨神：崔康禄的独特魅力与策略

崔康禄因热爱美食漫画《将太的寿司》而踏上料理之路，并毕业于世界顶尖厨艺学校「日本辻刃厨艺学院」。

崔康禄的厨艺之路充满传奇色彩。他因热爱美食漫画《将太的寿司》而踏上料理之路，并毕业于世界顶尖厨艺学校「日本辻刃厨艺学院」。早在2012年，就曾获韩国版《厨神当道》第二季冠军。时隔多年重返赛场，他在《黑白大厨2》中展现了更成熟的策略与心态。在争夺决赛门票的「无限料理天国」环节，他采取「一击致胜」的策略，耗费长时间只专注做出一道以炖煮海鲜为主菜的「散寿司」，最终力压众人脱颖而出，率先取得决赛资格。当其他主厨尝试不断呈上料理，为博取评判高分之际，他全心全意，坚持个人料理哲学，反深得观众欢心。

《黑白大厨2》登顶冠军的下一步？

崔康禄在《黑白大厨2》获得冠军后，下一步会怎么样？据韩媒息消，他与知名制作人金泰浩将合作新综艺《美食宅》。虽然目前他没有固定的餐厅可以品尝到他的手艺，但透过YouTube频道、直播合作或快闪餐厅等形式，依然是他与大众沟通的方式。这种「冠军赢了却没有餐厅」的吊诡情况，反而令外界抱持更高期待。对崔康禄而言，故事或许才正要开始。

