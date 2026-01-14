美心旗下酒楼推抵食暖锅$118起！鱼虾蟹粥锅/椰子鸡/鱼羊鲜锅 追加小菜$52起 炙烧黑豚肉/烧鹅

在这乍暖还寒的冬日，最适合与亲朋好友围炉享用暖笠笠锅物。美心中菜旗下的中菜厅八月花向来以精致新派粤菜深受食客欢迎，最近八月花更为一众「锅物控」带来惊喜，推出全新的锅物系列，主打多款以生猛海鲜入馔的创意锅物，低至$118，更可以半价优惠追加如炙烧黑豚肉、烧鹅等指定小菜，性价比极高！

美心旗下中菜八月花优惠！全新锅物系列$118起 鱼虾蟹粥/鱼羊鲜/椰子鸡锅

美心中菜旗下的连锁中菜厅八月花近日推出全新「锅心之选・暖入心头」锅物系列，严选生猛海鲜入馔，将海鲜与创意完美融合，由鲜甜粥底到惹味浓汤都有，每款都足料炮制。包括有鲜甜又暖胃的鱼虾蟹粥锅（$148）、鱼羊鲜锅（$198）、三杯鸡蟹锅（$148）、马来娘惹笋壳鱼锅（$168），以及花雕醉鸡锅及清甜椰子鸡锅，低至$118。

半价叹皇牌小菜 全日供应

为了让食客的餐桌更丰富，八月花同步推出超抵追加优惠，凡惠顾「锅心之选」系列任何一款锅物，即可以半价优惠，追加一款指定小菜。选择包括香气四溢的炙烧松露黑豚肉、皮脆肉嫩的明炉烧鹅或老少咸宜的滑蛋粟米炒虾仁等，低至$52起，丰富满足。锅物及追加小菜优惠于每日11:30am后全日供应，只限荃湾八月花分店。

八月花全新锅物优惠

供应日期︰即日起至另行通知

供应时间︰11:30am后起

地点︰荃湾分店：新界荃湾杨屋道一号荃新天地一楼107号舖

2大连锁酒楼优惠 煌宴酒家/海港酒家

1. 煌宴酒家：晚市送白灼虾/瑶柱鸡

将军澳煌宴酒家推出震撼晚市优惠！凡惠顾正价小菜，2至5位即送半份白灼虾或瑶柱鸡；6位或以上更送全份。此外，食客还能以惊喜价享用多款美食，包括$38清蒸老虎斑、$48片皮鸭，以及$238上汤焗澳洲龙虾伊面。煌宴以高性价比的传统粤菜回馈街坊，绝对是亲朋好友聚餐的超值之选。

2. 海港酒家：晚市孖宝优惠$168

海港酒家推出晚市孖宝优惠，至2月5日止，每晚5:30后供应。优惠价$168，食客可选黑椒金薯和牛粒或蜜炙西班牙猪肋排，配上浓汤鱼腐浸菜苗。这款套餐肉菜兼备，份量适合二人分享或家庭小聚，是个相当实惠的晚餐选择。

资料来源︰美心中菜