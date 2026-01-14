Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太兴长者优惠加码！乐悠咭专享外卖烧味85折延长 鲍鱼盆菜劲减$100

饮食
更新时间：10:00 2026-01-14 HKT
发布时间：10:00 2026-01-14 HKT

太兴作为香港享负盛名的港式烧味龙头，多年来以其高品质的烧味和地道港式美食深受港人喜爱，是不少家庭加餸或聚餐的首选。太兴一直致力回馈长者，近日更宣布为持有「乐悠咭」的老友记带来双重惊喜优惠！除了备受欢迎的外卖烧味折扣获延长外，更推出极具性价比的鲍鱼丰盛盆菜，让大家在2026年的新春及日常聚餐中，以更优惠价格享受「鲜」味十足的珍馐百味。

太兴乐悠咭专属福利！烧味85折优惠延长

太兴长者外卖烧味折扣延长至3月。
太兴长者外卖烧味折扣延长至3月。

太兴早前推出的长者外卖优惠反应热烈，为回应广大老友记的支持，原定于2025年年底完结的推广活动，现已宣布延长至2026年3月！持有乐悠咭的长者，只需于太兴惠顾指定外卖烧味，包括皮脆肉嫩的原味烧鹅、肉质鲜滑的切鸡或惹味的油鸡，并以乐悠咭全数支付，即可直接享有85折优惠。这项优惠对于不想每晚亲自下厨，又想品尝高质素烧味的长者来说绝对是一大福音。优惠延长后，长者们有更多时间以超值价钱，将这份滋味带回家中，与家人一同分享，为平凡的晚餐增添一份丰盛。

新春团年首选：乐悠咭「鲍鱼丰盛盆菜」优惠

太兴今年特别推出「鲍鱼丰盛盆菜」（6位用），并为乐悠咭持有人提供专享优惠价。
太兴今年特别推出「鲍鱼丰盛盆菜」（6位用），并为乐悠咭持有人提供专享优惠价。

农历新年将至，一家人围炉食盆菜是香港人的指定动作。太兴今年特别推出「鲍鱼丰盛盆菜」（6位用），并为乐悠咭持有人提供专享优惠价！原价$888的足料盆菜，凭乐悠咭或网上预订即可以优惠价$788入手，节省高达$100。

太兴的盆菜坚持即日鲜制，确保食材保留最佳口感与鲜味。这款盆菜汇聚了18款珍品食材，份量十足，其中包括6只鲜甜弹牙的原只蚝皇鲍鱼、寓意「发财好市」的蚝豉（6只）、鲜味十足的大虾（8只），以及太兴招牌的原味烧鹅和桶子油鸡。此外，还有红炆花菇、爽口鱼肚等名贵食材，每一口都吸满浓郁的鲍汁精华，啖啖滋味。只需提早3日预订，即可轻松把这份「滋味」带回家，省却了长辈们长时间买餸煮饭的辛劳，腾出更多时间与儿孙共聚天伦，缔造独一无二的珍贵回忆。

太兴长者优惠详情

  • 优惠对象：乐悠咭持有人

  • 优惠 1：指定烧味外卖享 85折 优惠

    • 适用产品：原味烧鹅、切鸡、油鸡

    • 推广期：即日起至2026年3月

  • 优惠 2：节日盆菜

    • 内容：鲍鱼丰盛盆菜 (6位用) 优惠价 $788 (正价 $888)

    • 需于 3日前 预订

    • 不适用日期：2026年2月16日至18日取货除外

注：优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。

 

2大连锁快餐优惠  一粥面/大家乐

1. 大家乐$49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

2. 一粥面$20外卖早餐

一粥面全新外卖早餐优惠，$20即可自选「煎韭菜饺」或「糯米鸡」，煎饺的内馅选用新鲜韭菜配搭鲜嫩猪肉，肉汁饱满，外皮金黄香脆；而「糯米鸡」则是份量十足的经典选择，糯米吸收了鸡肉、冬菇、腊肠等丰富馅料的精华，口感层次丰富，足以提供整个上午满满的能量。 

资料来源：太兴集团、大家乐 Café de Coral、一粥面

 

