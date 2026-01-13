海逸君绰酒店自助餐买1送1！$477/位任食生蚝/波士顿龙虾/蟹脚/阿根廷虾 农历新年/情人节适用

海逸君绰酒店自助餐优惠｜港岛海逸君绰酒店Harbour Grand Café咖啡厅自助餐最近推出买1送1优惠，今日（1月13日）晚上9时起，透过Klook平台预订，即可享买1送1优惠，人均$477起即可享用「鲍鱼龙虾・环球海鲜自助晚餐」，可任食包括即开生蚝、波士顿龙虾、蟹脚、阿根廷虾等多款高级海鲜，而且农历新年及情人节都适用，绝对是节日聚餐或庆祝好选择！

Harbour Grand Café自助晚餐主打鲍鱼龙虾 多款海鲜前菜热盘轮流供应

Harbour Grand Café咖啡厅的「鲍鱼龙虾・环球海鲜自助晚餐」由1月1日起登场，冻盘区供应新鲜即开生蚝、美国波士顿龙虾、蟹脚、7寸阿根廷虾、带子、青口、翡翠螺，以及日本刺身与寿司拼盘，让海鲜爱好者尽情享用。前菜选择多样，如地中海烧鱿鱼沙律、泰式凉拌浸花蛤、醉鲍鱼等，带来不同风味层次。热食区轮流供应丰富菜式，包括胡椒炒大虾、鲍鱼花胶炆鸡、镬仔姜葱炒龙虾钳等中式经典；另有避风塘炒面包蟹、椒盐鲍鱼、矶烧鲍鱼等多款热门海鲜热盘。餐厅更提供中西印泰多元选择，满足不同口味需求。

新春限定加码每位享炖花胶汤！初一至三送奶油芝士焗加拿大龙虾

惠顾自助晚餐的宾客均可获赠一客炖花胶汤，暖身滋补。在农历年初一至初三，每位更额外奉上奶油芝士焗加拿大龙虾，别具节日奢华感！餐厅每晚将呈献现场表演，包括每晚7时15分的「火焰野菌意大利饭」，星期一至五晚上8时的「火焰焦糖炖蛋」及星期六、日及公众假期的「火焰朱古力意大利芝士蛋糕」。

甜品区梦幻收尾 无限畅饮生啤汽水 超值享受

甜品区以中西风味结尾，包括姜椰子花胶芒果奶冻、鲍鱼炖蛋、花胶芒果麻糬等创新甜点，结合传统滋补元素与清新果香；另有超过15款中西式甜品及12款Mövenpick雪糕，即制甜品专区更可按喜好订制。饮品方面，自助晚餐包含无限量畅饮生啤及汽水，增添欢乐气氛。

Harbour Grand Café最近推出买1送1，今日（1月13日）晚上9时起，透过Klook平台预订，即可享买一送一优惠，自助晚餐低至$477/位起（$954/2位，原价$1,749）即可享用，而且农历新年及情人节都适用，适合情侣、家庭或朋友聚会。优惠供应有限，建议尽快预订！

