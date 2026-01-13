文华东方酒店自助餐买一送一！任食波士顿龙虾/鲍鱼/雪蟹脚/刺身 限时额外再减$100
发布时间：16:39 2026-01-13 HKT
坐落于中环心脏地带的香港文华东方酒店，一直以来都是奢华与精致餐饮的代名词。酒店内的快船廊（Clipper Lounge）以其典雅的环境和高品质的自助餐，深受本地食客与游客的爱戴。旅游平台KKday现正推出震撼独家优惠，快船廊自助晚餐不仅提供「买一送一」，使用优惠码后更能再减HK$100，折后人均价格低至HK$543起，便能尽情享受一场极致的饕餮盛宴。
【香港文华东方酒店快船廊自助餐优惠】
>>按此预订<<
文华东方酒店自助餐优惠 $543起叹8大海鲜
对于海鲜爱好者而言，这次的自助餐绝对是物超所值的回本之选。主题菜式聚焦于多达八款的环球时令海鲜，阵容鼎盛。当中包括了肉质饱满、鲜甜弹牙的波士顿龙虾，还有蟹味浓郁的雪蟹腿和欧洲棕蟹。此外，食客还可以品尝到爽口弹牙的大连鲍鱼、鲜嫩的法国蓝青口、新西兰青口以及本地海螺等，每一口都是来自海洋的顶级滋味，让人回味无穷。
除了琳瑯满目的海鲜，快船廊的厨师团队更准备了多国风味的佳肴。现场的烤肉区（Carving Station）提供令人垂涎的慢烤特级美国牛肋排，外层焦香，内里肉质软嫩多汁，是肉食爱好者的最爱。季节限定的热荤同样出色，例如惹味十足的咸蛋黄炒虾、火候恰到好处的黑椒汁炒龙虾钳，以及充满南洋风味的海南鸡和广式豉油鸡。若偏爱日式料理，现场亦有供应多款新鲜刺身与寿司，从挪威三文鱼到甜虾、带子，一应俱全。最后，千万不要错过酒店自家制的精选甜品，为这场盛宴画上完美句号。
【香港文华东方酒店快船廊自助餐优惠】
>>按此预订<<
-
优惠平台： KKday
-
餐厅： 香港文华东方酒店 快船廊（Clipper Lounge）
-
地址： 香港中环干诺道中5号
优惠详情：
-
【买一送一再减$100】自助晚餐：星期一至日划一价 HK$1,186/两位，使用限量优惠码「KKDAYMO100」后，折实价为HK$1,086/两位，人均HK$543（已包括原价加一服务费）。
-
加购 HK$108 享无限畅饮汽水、果汁及啤酒
-
加购 HK$188 享无限畅饮指定红白酒、汽水、果汁及啤酒
-
加购 HK$288 享无限畅饮意大利气泡酒及指定红白酒
-
开卖日期： 2025年1月13日 16:00 起
-
用餐日期： 优惠适用于2025年2月13日前的预订
-
条款及细则：
-
优惠数量有限，售完即止。
-
所有价格已包含加一服务费。
-
优惠受条款及细则约束，详情请参阅KKday网站。
-