为响应留港消费的热潮，位于将军澳的煌宴酒家近日推出极具吸引力的晚市推广，以高性价比的传统粤菜和震撼优惠回馈食客。今次推出的优惠更是诚意十足，只需惠顾晚市正价小菜，即可根据人数免费获赠白灼海生虾或瑶柱走地鸡，加上一系列低至$38起的限时惊喜菜式，绝对是亲朋好友聚餐的不二之选。

将军澳街坊酒楼晚市送白灼虾/瑶柱鸡！ 蒸斑/片皮鸭/龙虾伊面$38起 1条件即享

是次推广的最大亮点，莫过于「食小菜送主菜」的震撼优惠。凡2至5人同行惠顾晚市正价小菜，即送半斤白灼海生虾或半只瑶柱走地鸡；若是6位或以上的热闹聚会，赠品更会加码至1斤白灼海生虾或1只瑶柱走地鸡。

新鲜海虾经简单白灼处理，保留鲜甜肉质，弹牙爽口，配上姜葱热油，风味十足，适合喜欢清淡海鲜的食客，作为开胃小菜或加菜一流选择，提升整餐丰富度；走地鸡肉质较紧实有弹性，配上瑶柱的甘香，口感层次分明。

除了赠送菜式的优惠外，煌宴酒家晚市还推出一系列限时优惠，其中是京式片皮鸭由$48起，鸭皮烤至金黄酥脆，肉质嫩滑，传统片皮配青瓜、葱丝及甜面酱，卷起薄饼一口咬下，香脆多汁，性价比极高。还有$38清蒸老虎斑仔，以及$238的上汤焗澳洲龙虾（送伊面底）。

煌宴酒家晚市优惠

地址：将军澳宝琳贸业路8号新都城中心三期2楼227至232号舖

电话：2706 6698

优惠适用：晚市散饭或正餐时段，需惠顾正价小菜

人数条件：2位起适用，每枱限选一款

2大酒楼优惠 海港/稻香

1. 海港酒家︰晚市孖宝$168

海港酒家由即日起至2月5日推出晚市孖宝优惠套餐，每晚5:30后供应，原价$228现减至$168。食客可于两款肉类主菜中选择其一：黑椒金薯和牛粒或蜜炙西班牙猪肋排，两款均配以浓汤鱼腐浸菜苗，菜式肉菜兼备，适合二人用膳或家庭小聚。

2. 稻香︰暖暖煲仔饭$18.8

稻香集团由1月起推出「暖暖煲仔饭」特惠，只需$18.8即可享用一锅热腾腾传统煲仔饭。两款精选口味任选其一：咸蛋皇肉饼樱花虾煲仔饭，以浓郁咸蛋黄、手工肉饼及脆口樱花虾搭配，层次丰富；虾干腊肉腊肠鸡粒煲仔饭，虾干鲜甜、腊味甘香与嫩鸡粒融合，米饭吸满油香，锅底脆香饭焦，风味浓郁，是寒冷日子暖心之选。

资料来源：香港酒楼关注组