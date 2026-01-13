将军澳街坊酒楼晚市送白灼虾/瑶柱鸡！蒸斑/片皮鸭/龙虾伊面$38起 1条件即享
更新时间：15:11 2026-01-13 HKT
发布时间：15:11 2026-01-13 HKT
发布时间：15:11 2026-01-13 HKT
为响应留港消费的热潮，位于将军澳的煌宴酒家近日推出极具吸引力的晚市推广，以高性价比的传统粤菜和震撼优惠回馈食客。今次推出的优惠更是诚意十足，只需惠顾晚市正价小菜，即可根据人数免费获赠白灼海生虾或瑶柱走地鸡，加上一系列低至$38起的限时惊喜菜式，绝对是亲朋好友聚餐的不二之选。
将军澳街坊酒楼晚市送白灼虾/瑶柱鸡！ 蒸斑/片皮鸭/龙虾伊面$38起 1条件即享
是次推广的最大亮点，莫过于「食小菜送主菜」的震撼优惠。凡2至5人同行惠顾晚市正价小菜，即送半斤白灼海生虾或半只瑶柱走地鸡；若是6位或以上的热闹聚会，赠品更会加码至1斤白灼海生虾或1只瑶柱走地鸡。
新鲜海虾经简单白灼处理，保留鲜甜肉质，弹牙爽口，配上姜葱热油，风味十足，适合喜欢清淡海鲜的食客，作为开胃小菜或加菜一流选择，提升整餐丰富度；走地鸡肉质较紧实有弹性，配上瑶柱的甘香，口感层次分明。
除了赠送菜式的优惠外，煌宴酒家晚市还推出一系列限时优惠，其中是京式片皮鸭由$48起，鸭皮烤至金黄酥脆，肉质嫩滑，传统片皮配青瓜、葱丝及甜面酱，卷起薄饼一口咬下，香脆多汁，性价比极高。还有$38清蒸老虎斑仔，以及$238的上汤焗澳洲龙虾（送伊面底）。
煌宴酒家晚市优惠
- 地址：将军澳宝琳贸业路8号新都城中心三期2楼227至232号舖
- 电话：2706 6698
- 优惠适用：晚市散饭或正餐时段，需惠顾正价小菜
- 人数条件：2位起适用，每枱限选一款
2大酒楼优惠 海港/稻香
1. 海港酒家︰晚市孖宝$168
海港酒家由即日起至2月5日推出晚市孖宝优惠套餐，每晚5:30后供应，原价$228现减至$168。食客可于两款肉类主菜中选择其一：黑椒金薯和牛粒或蜜炙西班牙猪肋排，两款均配以浓汤鱼腐浸菜苗，菜式肉菜兼备，适合二人用膳或家庭小聚。
2. 稻香︰暖暖煲仔饭$18.8
稻香集团由1月起推出「暖暖煲仔饭」特惠，只需$18.8即可享用一锅热腾腾传统煲仔饭。两款精选口味任选其一：咸蛋皇肉饼樱花虾煲仔饭，以浓郁咸蛋黄、手工肉饼及脆口樱花虾搭配，层次丰富；虾干腊肉腊肠鸡粒煲仔饭，虾干鲜甜、腊味甘香与嫩鸡粒融合，米饭吸满油香，锅底脆香饭焦，风味浓郁，是寒冷日子暖心之选。
资料来源：香港酒楼关注组
延伸阅读︰连锁酒楼晚市优惠减价！$168小菜孖宝 和牛粒/西班牙猪肋排/鱼腐菜苗 每晚供应
最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
2026-01-12 11:55 HKT