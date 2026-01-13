尖沙咀港威酒店自助餐买一送一优惠！$251/位起任食龙虾/皇帝蟹脚/片皮鸭

尖沙咀港威酒店自助餐餐厅Three On Canton汇聚新鲜海鲜、即席烹调热盘及精致甜品，环境舒适并俯瞰繁忙广东道。今日中午12时起，KKday推出快闪限量优惠，平日及周末自助午餐与晚餐均享买一送一或买二送二，平均人均低至$206起，开放预订至2月28日，适合家庭聚餐或朋友约会抢先享用高性价比海鲜盛宴。

Three On Canton 自助午餐提供丰富环球美馔，冻海鲜区亮点包括龙虾钳、雪蟹脚、大虾及小龙虾，冰镇新鲜吸引海鲜控。热盘涵盖多国风味，西式有香草黑胡椒烤牛柳、美式烤西冷牛肉、芝士焗鸡及白酒忌廉炒蓝青口；中式热炒如四川水煮牛肉、姜葱炆鸡及越南蔗虾，烤肉站则供应蒜香迷迭香烤澳洲西冷牛肉。甜品区有鲜果芝士蛋糕、布朗尼及马卡龙等多款选择。

KKday限时平日自助午餐优惠，2位只需$502，人均$251；周末及公众假期则可享有买二送二优惠，4位$1,196，人均$299，让大伙儿一同品尝龙虾钳、雪蟹脚及各式烤肉，增添周末欢乐气氛。

晚餐时段升级为 3.5 小时享用，冻海鲜区升级至龙虾、阿拉斯加皇帝蟹脚及雪蟹脚，刺身及寿司保持新鲜。热盘有北京烤全鸭、招牌海南鸡饭、豉椒炒蚬及越南蔗虾，烤肉站提供芥末辣根烤牛柳及蜜糖烤火腿。烹饪站亮点包括黑松露蘑菇意大利面。

KKday星期一至四自助晚餐优惠，2位只需$898，人均$449即可任食丰富美食。周末晚餐同样适用买二送二，4位$1,868，人均$467，让食客尽情享用阿拉斯加皇帝蟹脚、龙虾及片皮鸭等招牌菜。

尖沙咀港威酒店自助餐

预订期：2026年1月13日12pm至1月19日11:59pm

用餐日期：2026年1月14日至2月28日

地址：尖沙咀海港城广东道 13 号港威酒店 3 楼

