莲塘街市爆红荷叶蒸鸡！¥58/只肉滑鸡味浓？港人热推「性价比到癫！」惟1原因网民唔敢买…

港人北上消费的热潮持续升温，当中北上买餸更成为不少市民的假日活动。近日，有网民在社交平台分享深圳莲塘街市爆红的荷叶蒸鸡，试过后大赞鸡只好味，肉滑鸡味浓。帖文更随即引起网民热议，但评价却好坏参半，即睇内文详情。

莲塘街市¥58/只荷叶蒸鸡！获港人力推 大赞「肉滑鸡味浓」

莲塘口岸邻近的街市如坳下肉菜市场，因交通便利、物价相宜，是不少港人北上买餸的热点。最近有网民在facebook群组上分享，表示莲塘街市购买荷叶蒸鸡的体验，指一只¥58的蒸鸡「真的好味」，更是第二次去帮衬，并建议其他网友「值得是（试）一次」。

而早前亦有其他网民分享在另一个同样位于莲塘街市的档口，以同等价钱买到的高质荷叶蒸鸡。事主对鸡只的质素赞不绝口，形容蒸鸡「鸡味浓，啲肉系滑，鸡本身唔肥，皮喺烟韧脆」。他更分享自己即场试食的经过，指「老板斩紧，我即场拎只鸡翼食，仲热㗎好好味」，大赞「性价比到…癫呀」。

网民反应两极 质疑「黑脚似中毒」？

帖文一出，留言区反应相当热烈。不少网民表示认同，称赞「58蚊一只就真系几抵」，更有食客分享经验，指「鸡胸都好食，唔错的」及「食过两次荷叶蒸鸡，食完都不会口渴」，力证鸡只质素。

然而，有部分网民对其中一档所卖的蒸鸡有黑色鸡脚感到疑惑，「黑脚似中毒」、「点解对脚黑色，是不是打激素」等；亦有人对鸡只的品质及卫生情况表示担忧，直言「好唔卫生」。有曾购买过的网民也表示，发现鸡只买回家后「有酸味」，亦有人认为鸡肉口感过于软腍，「肉淋应该系冰鲜」，而非新鲜鸡。

资料来源︰ 深圳大陆吃喝玩乐交流＠fb