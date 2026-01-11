Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莲塘街市爆红荷叶蒸鸡！¥58/只肉滑鸡味浓？港人热推「性价比到癫！」惟1原因网民唔敢买…

饮食
更新时间：12:30 2026-01-11 HKT
发布时间：12:30 2026-01-11 HKT

港人北上消费的热潮持续升温，当中北上买餸更成为不少市民的假日活动。近日，有网民在社交平台分享深圳莲塘街市爆红的荷叶蒸鸡，试过后大赞鸡只好味，肉滑鸡味浓。帖文更随即引起网民热议，但评价却好坏参半，即睇内文详情。

莲塘街市¥58/只荷叶蒸鸡！获港人力推 大赞「肉滑鸡味浓」

莲塘口岸邻近的街市如坳下肉菜市场，因交通便利、物价相宜，是不少港人北上买餸的热点。最近有网民在facebook群组上分享，表示莲塘街市购买荷叶蒸鸡的体验，指一只¥58的蒸鸡「真的好味」，更是第二次去帮衬，并建议其他网友「值得是（试）一次」。

而早前亦有其他网民分享在另一个同样位于莲塘街市的档口，以同等价钱买到的高质荷叶蒸鸡。事主对鸡只的质素赞不绝口，形容蒸鸡「鸡味浓，啲肉系滑，鸡本身唔肥，皮喺烟韧脆」。他更分享自己即场试食的经过，指「老板斩紧，我即场拎只鸡翼食，仲热㗎好好味」，大赞「性价比到…癫呀」。

 

网民反应两极 质疑「黑脚似中毒」？

帖文一出，留言区反应相当热烈。不少网民表示认同，称赞「58蚊一只就真系几抵」，更有食客分享经验，指「鸡胸都好食，唔错的」及「食过两次荷叶蒸鸡，食完都不会口渴」，力证鸡只质素。

然而，有部分网民对其中一档所卖的蒸鸡有黑色鸡脚感到疑惑，「黑脚似中毒」、「点解对脚黑色，是不是打激素」等；亦有人对鸡只的品质及卫生情况表示担忧，直言「好唔卫生」。有曾购买过的网民也表示，发现鸡只买回家后「有酸味」，亦有人认为鸡肉口感过于软腍，「肉淋应该系冰鲜」，而非新鲜鸡。

 

资料来源︰深圳大陆吃喝玩乐交流＠fb

延伸阅读︰深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
00:57
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1命危 逾400人疏散
突发
5小时前
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
21小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
18小时前
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
22小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
6小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
20小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
18小时前
《蒋中正日记》解封｜自揭香港嫖妓细节 早泄、染性病等露骨色欲内容曝光
两岸热话
21小时前
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
公屋户新年收利是要注意！大额现金存银行户口 随时超房署最新审查红线？婚嫁收金器点计？
生活百科
2026-01-10 10:30 HKT