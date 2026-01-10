Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食

饮食
更新时间：13:00 2026-01-10 HKT
发布时间：13:00 2026-01-10 HKT

入冬最适合与一家大细去叹长脚蟹，不少连锁酒楼都推出优惠价吸引顾客。作为广受食客欢迎的中式餐饮品牌，利东集团近日推出两款时令暖心佳肴的超抵优惠，包括以接近半价发售的阿拉斯加长脚蟹，低至$198/斤，以暖身驱寒的古法羊腩煲，让顾客以超值预算享受一场暖意洋洋的盛宴。

利东集团阿拉斯加长脚蟹大劈价！低至$198/斤

利东集团旗下5间分店推出优惠价阿拉斯加长脚蟹，每斤只售$198。
对海鲜爱好者来说，这绝对是个不容错过的喜讯。利东集团旗下酒楼原价每斤$388的阿拉斯加长脚蟹，近日推出超抵价优惠，只售$198一斤，几乎半价，极具吸引力。阿拉斯加长脚蟹以饱满及清甜的肉质闻名，每口都是极致鲜味。顾客可选白烚或清蒸两种烹调方法，保留蟹肉原汁原味，以及可直接尝到蟹肉的甘甜，享受啖啖肉的满足感。

 

冬日驱寒首选 古法羊腩煲$48

除长脚蟹外，利东亦同步推出热气腾腾的古法羊腩煲，是冬日最佳配搭。羊腩煲由原价$128减至$48一煲，以古法秘方炮制，用料十足，羊腩经慢火细焖后，软腍入味，毫无膻味。煲内更配有冬菇、马蹄、枝竹等经典配料，尽吸浓郁酱汁精华，非常惹味。

两款优惠价菜式于利东集团旗下的5间分店供应，包括屯门的利荣轩、油塘的利东酒家、土瓜湾的利东轩、新蒲岗的港湾宴会厅及九龙湾的利龙轩，数量有限，售完即止。

 

利东集团长脚蟹及羊腩煲优惠

  • 供应日期︰即日起至另行通知
  • 供应分店︰
    • 利东轩︰土瓜湾土瓜湾道78-80号定安大厦地下及1楼
    • 利荣轩︰屯门建荣街24号建荣商业大厦
    • 利龙轩︰九龙湾常悦路9号企业广场地下1号舖
    • 利东酒家︰油塘崇信街8号鲤湾天下地下5-6号舖及1楼8号舖
    • 港湾宴会厅︰新蒲岗宁远街3-23号越秀广场5楼

 

大酒楼长脚蟹优惠 陶源／海港

1. 陶源酒家︰长脚蟹快闪半价$198/斤

陶源酒家近期推出震撼优惠，主打来自美国阿拉斯加的深海长脚蟹，现以快闪半价$198/斤发售，食客可选白烚或清蒸，品尝最原始的鲜味，其他食法则需另加费用。此外，晚市亦提供三款人气菜式任选其一的优惠，包括古法羊腩煲、京式片皮鸭及清蒸东星斑，低至$108。

2. 海港酒家︰镇店之宝长脚蟹$228/斤

随著冬至、圣诞等节日过去，海港酒家为吸引顾客，将其镇店之宝阿拉斯加长脚蟹的价格由原来的每斤$268，减至$228。酒家希望借此优惠，让食客能以更实惠的价钱，品尝到这道重量级的豪华菜式。此优惠只限堂食，外卖及厅房则需另收每斤$40附加费。

 

