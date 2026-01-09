九龙香格里拉面包放题回归！$218起任食20款面包 全新鱼子酱龙虾蛋沙律多士 农历新年/情人节都有

九龙香格里拉酒店面包放题回归！九龙香格里拉酒店大堂酒廊的「香聚面包」早餐放题深受欢迎，宣布由2026年2月13日起再度限时登场，每位$218起即可任食逾20款匠心烘焙面包，配无限手冲咖啡，全新冬季限定士多啤梨丹麦酥、麻糬柚子蜂蜜小圆包及经典龙虾蛋沙律多士登场，情人节（2月14日）更升级加鱼子酱版，带来奢华味蕾享受，绝对是农历新年及情人节庆祝之选。

九龙香格里拉面包放题回归！限时登场农历新年/情人节都有

九龙香格里拉大堂酒廊的「香聚面包」早餐放题于2026年2月13日至22日回归，一边欣赏维港景致，一边在优雅舒适的环境下享用早餐。面包放题供应逾20款匠心烘焙面包，采用源自140年历史顶级面粉厂的红春麦面粉，发酵后弹性极佳，配法国AOP牛油自家秘方，烘焙出绵密云朵般口感。款式包括白吐司、软包、欧式面包及丹麦酥等，全部新鲜出炉，同时加入各地直送水果、果酱、牛乳及兰王蛋，各位面包控不可错过！每位价钱为$218，2月14日当日每位价钱$268。

任食全新士多啤梨丹麦酥/鱼子酱龙虾蛋沙律多士

除了有极受欢迎的明太子法包及龙虾蛋沙律多士，多款冬日限定烘焙美食全新登场，包括「士多啤梨丹麦酥」，以当季新鲜士多啤梨做内馅，色泽鲜红果香扑鼻，吉士酱融入马达加斯加有机云呢拿籽，顶层点缀新鲜士多啤梨及开心果碎，甜香淡雅充满冬日温暖。

另一必试为「麻糬柚子蜂蜜小圆包」，高温短时间烘焙锁住水分，松软外层包裹清新柚子酱及烟韧麻糬白玉，甜度适中；经典「龙虾蛋沙律多士」升级回归，鲜美龙虾肉配浓郁蛋沙律完美融合；情人节当天（2月14日）特别推出奢华「鱼子酱龙虾蛋沙律多士」，配无限手冲咖啡。

九龙香格里拉酒店「香聚面包」早餐放题