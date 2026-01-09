九龙香格里拉面包放题回归！$218起任食20款面包 全新鱼子酱龙虾蛋沙律多士 农历新年/情人节都有
更新时间：17:25 2026-01-09 HKT
发布时间：17:25 2026-01-09 HKT
发布时间：17:25 2026-01-09 HKT
九龙香格里拉酒店面包放题回归！九龙香格里拉酒店大堂酒廊的「香聚面包」早餐放题深受欢迎，宣布由2026年2月13日起再度限时登场，每位$218起即可任食逾20款匠心烘焙面包，配无限手冲咖啡，全新冬季限定士多啤梨丹麦酥、麻糬柚子蜂蜜小圆包及经典龙虾蛋沙律多士登场，情人节（2月14日）更升级加鱼子酱版，带来奢华味蕾享受，绝对是农历新年及情人节庆祝之选。
九龙香格里拉面包放题回归！限时登场农历新年/情人节都有
九龙香格里拉大堂酒廊的「香聚面包」早餐放题于2026年2月13日至22日回归，一边欣赏维港景致，一边在优雅舒适的环境下享用早餐。面包放题供应逾20款匠心烘焙面包，采用源自140年历史顶级面粉厂的红春麦面粉，发酵后弹性极佳，配法国AOP牛油自家秘方，烘焙出绵密云朵般口感。款式包括白吐司、软包、欧式面包及丹麦酥等，全部新鲜出炉，同时加入各地直送水果、果酱、牛乳及兰王蛋，各位面包控不可错过！每位价钱为$218，2月14日当日每位价钱$268。
任食全新士多啤梨丹麦酥/鱼子酱龙虾蛋沙律多士
除了有极受欢迎的明太子法包及龙虾蛋沙律多士，多款冬日限定烘焙美食全新登场，包括「士多啤梨丹麦酥」，以当季新鲜士多啤梨做内馅，色泽鲜红果香扑鼻，吉士酱融入马达加斯加有机云呢拿籽，顶层点缀新鲜士多啤梨及开心果碎，甜香淡雅充满冬日温暖。
另一必试为「麻糬柚子蜂蜜小圆包」，高温短时间烘焙锁住水分，松软外层包裹清新柚子酱及烟韧麻糬白玉，甜度适中；经典「龙虾蛋沙律多士」升级回归，鲜美龙虾肉配浓郁蛋沙律完美融合；情人节当天（2月14日）特别推出奢华「鱼子酱龙虾蛋沙律多士」，配无限手冲咖啡。
九龙香格里拉酒店「香聚面包」早餐放题
- 地点：九龙香格里拉大堂酒廊
- 日期：2026 年 2 月 13 日至 22 日期间
- 时间：早上 8 时至 10 时 30 分（第一轮）；上午 11 时至下午 1 时半（第二轮）
- 2 月 13 日及 2 月 17 日只有第一轮
- 只限于香格里拉精品店网上提前预订；恕不接受即场入座。
- 价格：每位港币$218（2月13日及2月15日至22日）；每位港币$268 （2月14日）
- 另收加一服务费
- 查询及订座:
- 香格里拉精品店线上订座
- 电话 : (852) 2733 8740
延伸阅读： 尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
2026-01-08 10:00 HKT
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
2026-01-08 14:40 HKT